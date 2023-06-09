Кто даст правильный ответ, тот получит 10 лет. Зачем россиян в Латвии заставляют заполнять «анкету лояльности»

Фото: MAXIM SHIPENKOV / EPA / ТАСС Поделиться Поделиться





Читательница «Фонтанки» решила получить ВНЖ в Латвии. И обнаружила в пакете документов, которые ей надо заполнить, специальную анкету для россиян с политическими вопросами. Ответы, «лояльные» политике Латвии, в России могут потянуть сразу на несколько уголовных статей, от дискредитации армии до нарушения территориальной целостности страны. И на статус иноагента в придачу. Правда, найти юристов, которые были бы готовы это прокомментировать, оказалось непросто.



Управление делами гражданства и миграции Латвии (PMLP) предлагает соискателям вида на жительство заполнить тест на политическую лояльность.

Анкета, составленная специально для россиян и граждан Беларуси, состоит из трех частей. В первой — вопросы о прошлом, родственниках, «фактических спутниках жизни» и совершеннолетних детях подателя резюме. Знания PMLP рассчитывает получить довольно глубокие, вплоть до того, не служили ли бабушки и дедушки в армии и не выдвигались ли в депутаты, какими видами доходов располагает податель резюме и выписки с банковского счета.



Вторая часть анкеты еще интереснее. В ней предлагается «отметить свой ответ знаком "Х" напротив одного из вариантов ответа "Да" или "Нет"». Отвечающий должен выразить отношение к включению Крыма в состав РФ, к военным действиям на Украине, а также вооруженным силам РФ и ВСУ. Есть и такие вопросы:

«Поддерживаете ли вы присоединение Крыма (Крымского полуострова) или любой другой части Украины (Запорожья, Донецка, Луганска, Херсона) к Российской Федерации?»

«Размещали ли вы или высказывали, начиная с 24.02.2022, в цифровой среде информацию, содержащую поддержку России /российской армии в контексте вторжения в Украину?»



«Вы верите, что республика Беларусь поддерживает Россию в ее военной агрессии против Украины?»

«Оказывали ли вы какую-либо целенаправленную поддержку обороне / военным России или Беларуси после 24 февраля 2022 года?»

«Оказывали ли вы какую-либо поддержку Украине или ее гражданам?»

«Оправдан ли демонтаж советских памятников в Латвии?»



Третья часть анкеты самая короткая. В ней предлагается ответить, получал ли в период с 24 февраля 2022 года соискатель ВНЖ повестку о призыве в армию РФ, подтвердить, что он немедленно сообщит в PMLP, если такую повестку получит, и что он не связан с частными военными формированиями или организациями.



Вариант анкеты на русском языке размещен на сайте PMLP лишь для ознакомления, заполнять документ для подачи в ведомство требуется на латышском.

Читательницу в «анкете лояльности» поразило всё, начиная от подробных расспросов о родственниках и заканчивая тестом на политическую ориентацию, в котором можно найти дискредитацию ВС РФ, отрицание территориальной целостности РФ и другие тянущие на уголовную ответственность деяния.

Если в России про «анкету лояльности» почти не слышали, в Латвии ее обсуждают с конца прошлого года. Граждане России начали получать такие анкеты для подтверждения статуса ПМЖ еще в декабре 2022 года. Тем, кто успел подать документы без этой анкеты, ее присылали позже, вместе с решением о продлении статуса. Об этом сообщал, в частности, русскоязычный латвийский канал «Шпроты в изгнании». Посольство РФ в Риге анкету осудило и назвало провокационной.



Анкета — лишь малая часть масштабной миграционной реформы, которая сотрясает латвийское общество с сентября прошлого года. Поправки к Закону об иммиграции были приняты прямо перед выборами в Сейм и коснулись примерно 25 тысяч живущих в Латвии россиян. 2 сентября автоматический постоянный вид на жительство «бывших граждан» и «неграждан» Латвии, получивших гражданство России после мая 2003 года, утратит силу. При желании его можно продлить до конца года, но это лишь отсрочит неизбежные дальнейшие трудности. Чтобы получить статус постоянного жителя Евросоюза в Латвии, люди, попавшие под действие нового миграционного законодательства, должны не только заполнить тест на политическую грамотность или отчитаться о доходах. Для проживающих в Латвии советских пенсионеров главная проблема — экзамен на знание латышского языка. По разным данным, до 90% живущих постоянно в Латвии россиян латышского не знают, а реформа была проведена в такие сжатые сроки, что успеть как следует подготовиться к экзамену, особенно людям старше 60 лет, шансов нет. Будут ли депортировать десятки тысяч стариков из Латвии после 2 сентября, большой вопрос, но они совершенно точно лишатся пенсий, медицинской помощи и права на работу. А на то, чтобы покинуть Латвию, у них будет 90 дней.



В соцсетях закон, которому фактически придали обратную силу, вызвал негодование русскоязычных жителей Латвии. «Если преступнику дали за убийство 5 лет, а потом в течение его отсидки приняли закон о том, что за убийство теперь 20 лет дают, не продлевают же ему срок, — пишут они в соцсетях. — А с нашими российскими пенсионерами, которым сразу давали постоянный вид на жительство, поступили вот так».

Что же касается «анкеты лояльности», то в апреле этого года глава комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества Ингмарс Лидака попытался успокоить общественность, заявив, что, если «бывший гражданин или негражданин Латвии» даст нелояльные ответы на некоторые вопросы, например о Крыме или сносе советских памятников, это не означает, что ему откажут в виде на жительство. Но ответы, которые не соответствуют государственной политике Латвии, покажут безразличие соискателя к жизни страны, добавил Лидака.



Но вопросы у общественности остались. Получается, граждане Латвии могут быть не согласны с ее государственной политикой и иметь «нелояльный» взгляд на снос памятников или военные действия на Украине, а «неграждане», даже если прожили в стране десятилетия, такого права лишены? И в чем смысл анкеты, если человек может неискренне дать «правильные» ответы, а свое «нелояльное» мнение сохранить при себе и всё равно ввезти его в страну?

В марте рижский юрист Елизавета Кривцова дала совет по заполнению «анкеты лояльности». Кривцова отмечала, что с юридической точки зрения анкета носит статус «дополнительных вопросов» и не является обязательной при подаче документов. Ответить на нее можно позже, если миграционные органы направят ее лично вам. О родственниках можно отвечать в духе «информацией не владею»: они же являются самостоятельными субъектами права и принуждать их рассказывать о своей работе и прошлом анкетируемый не может. А ответы на политический вопросник юрист советует предварить фразой: «Я, как постоянный житель Латвии, доверяю позиции правительства Латвии и готов ее здесь воспроизвести». После чего расставить крестики напротив «правильных» ответов.



Елизавета Кривцова ведет планомерную борьбу с миграционными поправками и инициировала массовую подачу исков в Конституционный суд Латвии с требованием пересмотреть нормы Иммиграционного закона, предусматривающие массовое аннулирование ВНЖ россиян. Ответчик по искам — Сейм Латвии, позиция заявителей основана на трех статьях Сатверсме (Конституции Латвийской Республики) и протоколе Европейской конвенции по правам человека.

«У нас все равны перед законом, а поправку к Иммиграционному закону с тяжелыми последствиями применяют только к гражданам России, — пишет она в своих соцсетях. — Но есть ведь и другие страны, которые ведут войны, — почему к ним таких требований Латвия не ввела?»

«Фонтанка» предложила российским юристам прокомментировать «анкету лояльности». В частности, определить, к каким последствиям для подателя резюме этот документ может привести, если, например, PMLP откажет в предоставлении вида на жительство или придется посетить родственников в России. Как известно, всё тайное становится явным, и если заполненная тобой анкета не всплывет сейчас, то может быть «рассекречена» в результате какого-нибудь политического решения спустя годы. Адвокаты, к которым обращался корреспондент, от вопроса о латвийском опроснике буквально шарахались: «Не готов», «Ой, нет, это мы комментировать не будем».



Оценить анкету взялся лишь доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв. Прочитав документ, он отметил, что нечто подобное грузинские власти предлагали заполнять россиянам на пограничном пункте в Верхнем Ларсе еще в прошлом году.

«Проставление галочек — это еще не публичные призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации, — сказал Иван Соловьёв. — Но эти галочки однозначно свидетельствуют о том, каких взглядов придерживается человек. И связать заполнение такой анкеты с нахождением под иностранным влиянием проблем не составит, особенно если заполнивший пересекает границу Российской Федерации с одной из стран НАТО. Но в массовом порядке никто закон о присвоении статуса иностранного агента ко всем, кто пересекает границу с Латвией, применять не будет. Анкета может привести к ограничениям другого рода: ограничение возможности поступления на службу в органы МВД, на госслужбу, трудоустройства в госкорпорации. Оснований для привлечения к ответственности, например, за госизмену на базе этой анкеты я не вижу. Скорее всего, латвийские власти таким образом подстраховываются. Если человек подписался под политикой Латвии, а потом начнет там ходить с российским флагом, ему этот документ предъявят. Скорее всего, это метод манипулирования. Заполнившие анкету «правильно» — это люди, готовые для вербовки. Мол, вы честный человек, осуждаете то и это, давайте подумаем, как вы можете нам помочь. И у наших спецслужб будут все основания выяснить, не работают ли эти люди на западные спецслужбы, если они снова въедут в нашу страну».



При этом юрист отмечает, что первая часть, где содержатся вопросы о родственниках и связях, удивила его даже больше.



«Миграционные органы требуют от заявителя такой прозрачности, таких личных сведений, которые дают еще больше возможностей для нарушения прав и для манипуляций таким человеком, — говорит Иван Соловьёв. — Объем информации, который требует миграционная служба, — это дело страны, которая ставит условия для въезда. Человек, который хочет сбежать за рубеж, заполнит что угодно. Но если речь идет о поездках посмотреть Ригу и попить там кофе, возможно, их имеет смысл отложить до тех пор, пока изменится международная обстановка».

Венера Галеева

«Фонтанка.ру»

