Чиновники меняют компьютеры Apple на «Гравитоны». Цены удивляют

Фото: Денис Лебедев, «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В ближайшее время петербургские МФЦ скажут прощай последнему компьютеру Apple, которые поражали воображение первых посетителей при открытии центров в далеком 2009 году. Тысячи откровенно устаревших iMac, многие из которых давно работают на разных вариациях Linux, ушли на благотворительность или утилизированы. Им на смену идут компьютеры с российскими логотипами, которые, впрочем, как и 14 лет назад, поражают воображение своей ценой. Чиновники сотнями покупают новые компьютеры на замену Apple. «Фонтанка» узнала, какие и почем. Возможно, даже сами заказчики удивляются ценам, которые «падают» в ходе торгов порой более чем вдвое. Видимо, такое возможно только с «отечественными» компьютерами — с iMac такие штуки вряд ли могли случиться.

Откуда в МФЦ взялись моноблоки Apple С открытием первых МФЦ в 2009 году петербуржцы стали замечать, что сотрудники новой организации работают на моноблоках компании Apple. Теперь же многофункциональные центры стали «пересаживаться» на отечественные аналоги, в частности компьютеры «Гравитон». Их сейчас массово закупают госструктуры — от МЧС до школ и больниц. Но на самом деле рынок российской компьютерной техники оказался куда шире. «Фонтанка» узнала, куда петербургские МФЦ денут последние 400 с лишним «яблок» и на чем теперь будут работать петербургские чиновники.



Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе комитета по информатизации и связи (КИС), сейчас в распоряжении ГКУ «МФЦ» более 2800 персональных компьютеров, включая 426 оставшихся моноблоков Apple. А 14 лет назад они стояли в сотнях окошек только что открывшихся МФЦ. Цифры, которыми поделились с «Фонтанкой» чиновники, позволяют считать число закупленных тогда iMac никак не меньше 900 машин. Как и другая техника американского бренда, iMac закупались для нужд Петербурга с 2009 по 2013 год, причем в далеко не дешевом 27-дюймовом исполнении. Стоимость каждого такого экземпляра образца 2009 года не секрет, она объявлялась официально — 1600–1900 долларов. Таким образом, затраты на приобретение такой техники для МФЦ самым грубым образом можно оценить примерно в 1,5 млн долларов.

Почем «яблочки» и «гравитоны»? Как справедливо отмечают чиновники, простое сравнение цен на американские и отечественные моноблоки будет некорректным, поскольку последняя закупка техники Apple проводилась в 2013 году, а российскую начали закупать в 2021 году. Но все-таки. В 2021 году цены на новый IMac варьировались уже от 130 до 170 тыс. рублей (а порой куда выше), что значительно больше, чем в среднем стоит комплект из «российского» компьютера и периферии. Если, конечно, не брать моноблоки «Гравитон».



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«Гравитоны» выпускает московская компания ООО «Новый Ай Ти проект». Она на 100% принадлежит предпринимателю Александру Башлыкову, который торговал компьютерами еще с 1990-х гг. К сегодняшнему дню его некогда скромный бизнес разросся до огромной империи с годовой выручкой 54,6 млрд рублей в 2022 году, из которых 3,4 млрд пришлось на чистую прибыль. Примечательно, что с 2020 года, когда российские власти обязали госкомпании покупать только российскую технику, выручка бизнеса Александра Башлыкова удвоилась.



Замеченные «Фонтанкой» моноблоки «Гравитон» в петербургских МФЦ несут индекс М40И. Это машины образца 2021 года, сейчас в продуктовой линейке марки «Гравитон» уже идут более современные М42И. Их каталожная цена у «интегрированного» с производителем дистрибьютора 3Logic — 135 тыс. рублей (или 1781 доллар).

Для тех, кому это интересно, конфигурация моноблока "Гравитон" М42И: Диагональ - 23.8, дюйм, Тип экрана - IPS. Процессов Intel Core i5 12400. Оперативная память DDR4 - 16 Гб. Материнская плата Thin Mini-ITX, чипсет Intel H610. Видеокарта интегрированная Intel UHD Graphics 730. Жесткий диск - SSD 512 Гб. Операционная система - устанавливается пользователем. Стоимость - 135 тыс. рублей.

Тем не менее в самом конце 2022 года СПбГКУ «Управление информационных технологий и связи» (УИТС) заказало для городских МФЦ сразу 200 моноблоков именно М40И — так указано в конкурсной документации. От более современного собрата он отличается процессором: тоже Intel Core i5, но на три поколения старше (i5–9400, а не i5–12400). На то, что в закупке идет речь именно об i5, а не об i3 (такие тоже есть в линейке, и с ними компьютеры примерно на 15% дешевле), указывает минимальное количество ядер — не менее 6. Отдельно стоит отметить, что моноблоки покупались без предустановленной операционной системы — ее следов нет в техзадании, а на сайте «Гравитона» прямо сказано, что это забота заказчика.

Техника серьезная, к тому же соответствует требованиям импортозамещения, сертифицирована ТР ТС , МПТ, РЭП, Минкомсвязи. Однако УИТС уже на старте потребовало от потенциальных поставщиков снизить цену с каталожного уровня до 127 тыс. рублей за штуку. Это уже с клавиатурой и мышкой. Результат превзошел ожидания. Из пяти претендентов лишь один предложил цену выше 100 тыс ., а итоговый победитель — компания «Ленмедтехнология» (выручка 1,7 млрд рублей, единственный владелец — Александр Казарцев) выставила цену всего в 57 тыс. за моноблок. На том и ударили по рукам.



Что приходит на замену Подведомственное КИС Управление информационных технологий и связи закупает новую технику не только для МФЦ, но и для других городских комитетов, их подведомственных учреждений, районных администраций и отдельных учреждений.

В закупках 2021–2023 годов фигурируют системные блоки «Гравитон» по цене в районе 45 тыс. рублей за штуку. Цена близка к рыночной. А вот моноблоки того же бренда — именно их сейчас видят во многих МФЦ посетители — уже вещь серьезная: в хорошей комплектации их цена в рознице уверенно стремится к 140 тыс. рублей. Бросается в глаза, что сейчас это около 1800 долларов. Почти столько, сколько в далеком 2009 году стоили новенькие 27-дюймовые iMac. То есть экономить если и получается, то только за счет объемности закупки и податливости поставщиков.



Но не «Гравитоном» единым пользуются петербургские чиновники. В категории системных блоков закупают также Aquarius Pro — за 47,6 тыс . рублей, iRU Опал 515 МТ — за 43 тыс. , KCG — за 40 тыс ., Life Tech RS-Line — за 37 тыс . Пользуется спросом продукция компании RDW — системные блоки стоимостью от 50 до 75 тыс . рублей и моноблоки за 91 тыс . рублей. Также закупаются моноблоки и ноутбуки Depo по цене 50–60 и 73,5 тыс . рублей соответственно.



Кроме Depo, среди ноутбуков фигурируют Kraftway за 59,6 тыс. рублей, RAYbook Si1512 (65– 66 тыс . рублей) и тайваньский Acer TravelMate P2 ( 69 тыс . рублей), заказанный небольшой партией для ГКУ «МФЦ» в 2021 году.

Что до мониторов, здесь тоже встречаются несколько брендов: самый бюджетный — HAFF Т238 ( 6,6 тыс . рублей), подороже — 27-дюймовый Benq GW2780E и Valday (оба — в районе 12 тыс . рублей). К слову, откуда родом последняя фирма-производитель, догадаться несложно по названию, но в конкурсной документации портят всю интригу формулировкой «страна происхождения Китай».

Санкции ни при чем Местами моноблоки американского бренда уже заменили на отечественные аналоги. Первая из возможных причин таких перемен, что приходит в голову, — антироссийские санкции, но, как заверили «Фонтанку» в комитете, с ограничениями западных стран этот процесс не связан, он начался намного раньше.



«Учитывая объем парка техники, его модернизация — плановая задача, реализуемая СПб ГКУ «МФЦ» и комитетом по информатизации и связи на протяжении всего периода функционирования СПб ГКУ «МФЦ», то есть с 2011 года. Объем модернизируемых средств вычислительной техники, с учетом их выхода из строя и устаревания, в том числе вследствие утраты совместимости с программным обеспечением, ввиду его обновления, в год доходит до 20% от общего парка техники», — сообщили в КИС.

Что касается нового оборудования, постановлением правительства РФ от 30 апреля 2020 года госструктурам предписано впредь закупать только отечественные решения, чем Смольный и занимается с 2021 года. При этом старое иностранное оборудование, которое неплохо сохранилось относительно своего возраста и совместимо с отечественным софтом, выбрасывать не спешат. Его продолжат использовать в МФЦ. Устаревшее и несовместимое заменят в первую очередь, но, по данным КИС, сейчас в МФЦ нет такого оборудования, которое «невозможно обслуживать в текущих условиях».



Куда они исчезают Компьютеры, которые выходят из строя или устаревают, постепенно выводят из эксплуатации. Не только по причине каких-то неисправностей, но и потому, что они становятся несовместимы с постоянно обновляемым программным обеспечением Apple. Однако умельцы давно научились ставить на устаревшие модели не только почти актуальные операционные системы, но и куда более подходящие вариации Linux, а то и вовсе Windows. Так что возраст — не приговор для iMac.

Сейчас даже самые «молодые» экземпляры уже отпахали больше 10 лет и с бухгалтерской точки зрения самортизировали «в ноль». Хотя с точки зрения права (Приказ Минфина России от 30.03.2001 № 26н в редакции 2016 года) их реальная цена может быть отнюдь не нулевой и определяется она договорными отношениями с покупателем такой техники. На сайтах объявлений сейчас много iMac тех лет. В зависимости от проведенного апгрейда, их цена варьируется от 20 до 50 тыс ., что не сказать чтобы уж совсем копейки.



В комитете обрисовали «Фонтанке» такой алгоритм: если техника выходит из строя, специалисты ГКУ «МФЦ» проводят ее диагностику. Если отремонтировать оборудование уже невозможно, его отправляют в специализированную организацию, где проводят техническую экспертизу и готовят заключение. Если техника действительно не поддается ремонту, ее списывают и утилизируют в уполномоченных организациях в соответствии с классом экологической опасности.

«За период с 2014 по 2023 год из эксплуатации выведен 481 моноблок Apple. Учитывая тот факт, что все оборудование Apple, используемое в СПб ГКУ «МФЦ», старше 10 лет, то есть превысило срок полезного использования, а также морально устарело и имеет проблемы в совместимости с программным обеспечением, должна быть осуществлена его полная замена», — отмечают в КИС.



В конце концов в МФЦ вскоре вообще не должно остаться техники Apple, но она все же еще встречается. Например, в зонах многофункциональных центров, где граждане могут самостоятельно получить цифровые услуги и сервисы, сейчас установлены только моноблоки Apple, работающие на отечественной операционной системе Astra Linux Common Edition. Ими же оборудованы учебные классы, где с петербуржцами проводят занятия по повышению компьютерной грамотности.



Часть выведенных из эксплуатации моноблоков передают на баланс социальных учреждений. Так, в 2022 году МФЦ передало 30 отремонтированных моноблоков Apple дому-интернату для детей с отклонениями в умственном развитии № 4 . В комитете объясняют, что такие компьютеры уже не годятся для предоставления госуслуг, но еще могут выполнять функции, при которых не требуется высокая надежность и производительность. «Такой подход позволяет экономить средства бюджета Петербурга», — добавляют чиновники.



Евгения Горбунова, Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

