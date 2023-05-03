Кто первый встал — того и тело. В Петербурге разбираются, у кого преимущественное право похоронить близкого человека

Фото: Иван Петров / Коммерсантъ Поделиться Поделиться





В петербургском морге отказались выдавать племяннице тело покойной тёти. Оказалось, что до этого его забрала и даже успела кремировать её знакомая, живущая неподалёку. В Смольном разводят руками — так можно было.



С осени прошлого года петербурженка Тамара вместе со своей мамой ухаживали за заболевшей тётей, сестрой отца (других близких родственников у неё не было). У Ирины Владимировны на 58-м году жизни нашли рак пищевода. Болезнь прогрессировала. В начале весны ей пришлось ложиться в больницу. Помогала семье знакомая тёти — Светлана. Как рассказывает Тамара, она жила недалеко от тёти и та ей звонила, когда нужно было купить продукты или помочь по хозяйству. После выписки из больницы Тамара собиралась проведать тётю и даже договорилась с ней о встрече, но внезапно та перестала брать трубку. Когда она приехала к квартире на Заневский проспект, там никто не открывал.



«Я обзванивала больницы, морги, звоню знакомой, которая работает в скорой? и та мне говорит, что по этому адресу выезжала бригада для констатации смерти», — вспоминает Тамара. Она звонила и Светлане, но та не отвечала. А затем через общих знакомых передала, что ничего не знает о произошедшем.



В тот же день Тамара поехала в 52-й отдел полиции. Она подозревала, что Светлана что-то недоговаривает, и написала заявление. Там же, утверждает она, выяснилось, что полиция выезжала на констатацию смерти, но не опечатала квартиру и не изъяла паспорт и ключи. Со слов полицейского Тамара узнала, что Светлана якобы претендует на квартиру её умершей тёти. После этого она написала заявление и на участкового, который, по её мнению, не дал ей попрощаться с родственницей.

На этом ритуальные «гонки» не закончились. Выяснив, что тело покойной отвезли в морг на Екатерининский, Тамара поехала туда. Но к тому моменту её соперница уже там побывала — в морге сообщили, что выдали ей справку о смерти на основании наличия паспорта и сделанной ещё при жизни доверенности на подачу заявлений в государственные органы. Тамара, впрочем, уверена, что доверенность не должна была действовать после смерти её родственницы. Опоздала Тамара и на получение свидетельства о смерти с гербовой печатью: «После этого я обратилась в Следственный комитет, чтобы там остановили этот процесс — в морге мне сказали, что собираются выдать тело для кремации. Но на следующий день, 28 апреля, я узнала, что тело тёти уже выдали Светлане, и, более того, его даже уже кремировали. В морге мне сказали, что я просто пришла позже».



В попытках получить хотя бы урну с прахом Тамара обратилась в крематорий, там согласились подождать и не выдавать её, пока родственники и знакомые не разрешат конфликт.



В комитете по здравоохранению, которому подчиняется бюро судебно-медицинской экспертизы, «Фонтанке» сообщили, что сотрудники действовали корректно: «У гражданки, которая получила тело, были документы покойной — в частности, паспорт. Женщина, которая представилась сестрой (видимо, речь идёт как раз о Тамаре, о племяннице — прим. ред,), приходила в бюро судмедэкспертизы. Представить документы, подтверждающие родственные связи с покойной, она не смогла». Причина смерти была некриминальной и сомнений не навевала. «Повода для спора не было — родственники объявились позднее», — добавили в пресс-службе комитета.



Светлана на звонок журналиста «Фонтанки» не ответила.

Согласно закону «О погребении и похоронном деле», если покойный не оставил конкретного волеизъявления, то похоронами могут заниматься супруг, близкие родственники (дети, родители, усыновленные, усыновители, родные братья и родные сестры, внуки, дедушка, бабушка), иные родственники или представитель умершего. Но кто именно должен заниматься, если желающих несколько, чётко не прописано.



Юрист и руководитель агентства «Гвоздика» Александр Лашер утверждает, что подобные ситуации в его практике случаются регулярно. «У нас много кейсов: дочь говорит, что отец хотел кремацию, а мать говорит, что нужно похоронить — это по православному обычаю. Встает вопрос, кто платит. Если платит тот, кто хочет хоронить, то мнение усопшего, выраженное таким образом через дочь, нас не интересует». По его словам, петербургские морги действительно работают по принципу, кто первый пришёл. Единственный морг, где скрупулёзно относятся к вопросу, кто имеет право хоронить, — морг 15-й больницы, говори он: «Но там часто покойные лежат очень долго, пока люди не соберут все документы, что они могут хоронить. Так что это палка о двух концах — морги переполнятся иначе».



«Люди при жизни никаких волеизъявлений не оставляют. Люди считают, что слово «смерть» касается только покойников. Я разочарую: смерть касается живых. Живые люди должны решать при жизни, как они хотят, кого хотят озадачить и где брать деньги», — заключает он.

Ксения Клочкова, Фонтанка.ру

