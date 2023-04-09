Депутаты снова рассмотрят закон о рассылке повесток по почте. Доберутся и до «Госуслуг»?

Пока повестки можно вручить только лично в руки призывнику под его подпись Фото: Роман Данилкин / 63.RU Поделиться Поделиться





На этой неделе депутаты Госдумы проголосовали за то, чтобы вернуть законопроект об изменениях в оповещении призывников ко второму чтению. Документ еще в 2018 году внесли депутаты «Единой России» — в нем говорится, что повестки призывникам можно будет направлять по почте заказным письмом. Для чего понадобилось вспоминать о законопроекте пятилетней давности? И станет ли неявка в военкомат по такой повестке уклонением от службы?

Первые звоночки В конце марта перед началом весеннего призыва появилась информация о том, что повестки в военкомат будут приходить призывникам не только в бумажном, но и в электронном виде. Первым об этом заявил представитель Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский — по его словам, оповещения о повестках будут приходить через портал «Госуслуги». В случае если технической возможности для этого не будет, повестку будут вручать «традиционным способом». Позднее замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что рассылка повесток через портал «Госуслуги» будет приравнена к личному вручению, а удаление аккаунта или самого приложения будет считаться уклонением от службы в армии. Одновременно с этим функция удаления аккаунта на сайте «Госуслуг» исчезла (теперь это можно сделать только в МФЦ), а в Минцифры это объяснили «участившимися случаями взлома личных кабинетов».

— Ничего такого не ждем, к мобилизации не готовимся. Выдыхаем. Для особенно тревожных есть функция отписаться от сообщений госорганов, — цитировал ТАСС сообщение главы ведомства Максута Шадаева в одном из профильных IT-чатов в телеграме.

Затем глава комитета Совфеда по обороне Виктор Бондарев заявил, что повестки в военкомат должны вручаться только лично в руки, под подпись призывникам. По словам Бондарева, электронный способ отправления повесток не предусмотрен законом, а оповещения, которые военные комиссариаты рассылают в электронном виде, «не являются повестками».



— Согласно статье 26 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», военкоматы вызывают на призывные мероприятия только повесткой, которую по 31-й статье этого же ФЗ призывник обязан получить под подпись. В КоАП определена ответственность за неявку в военкомат только при вызове повесткой, — сказал Бондарев.



Аналогичное заявление сделал и глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Вместо оповещений — заказные письма Около недели после начала призыва тему изменений в оповещениях призывников никак не поднимали — до тех пор пока в Госдуме не вспомнили о законопроекте депутатов «Единой России», внесенном еще в январе 2018 года. В нем говорилось о том, что повестки призывникам можно направлять по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по месту жительства или месту пребывания. За эти пять лет законопроект добрался до третьего чтения, но депутаты проголосовали за возвращение документа во второе чтение, поскольку нужно изменить его дату вступления в силу.

Какие поправки в ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» предлагаются в этом законопроекте? Помимо того что повестки будут отправляться еще и по почте (новый способ доставки), в одном из пунктов говорится о том, что отказ от повестки будет приравниваться к уклонению от военной службы. «В случае если гражданин отказался от получения повестки военного комиссариата, направленной по почте, или от ее вручения, он считается получившим соответствующую повестку. При этом отказ гражданина от получения повестки, направленной по почте, фиксируется в соответствии с правилами, утвержденными уполномоченным правительством РФ федеральным органом исполнительной власти», — указано в документе.

Юрист Андрей Конышев рассказал, как будет действовать механизм получения повестки в таком случае: — Это будет почтовое уведомление о том, что нужно явиться на почту. Там человек получит письмо с повесткой, а в почтовом отделении должны обратно в военкомат доставить документы о том, что письмо получено адресатом. Именно это и будет надлежащим уведомлением, только так можно будет отследить, получил письмо с повесткой человек или нет. А если письмо просто так кинут в почтовый ящик — это уже ненадлежащее уведомление.

В изменениях к закону предусмотрели и возможность сбоев почтовой системы — например, если повестка по почте не дошла или попала в руки призывника позже, чем дата указанной в ней явки. В случае если повестка в период призыва так и не пришла, закон обязывает прийти в военкомат в течение двух недель со дня начала следующего призыва. Если же повестка пришла после даты явки, которая указана в ней, то призывнику нужно прийти в военкомат в течение двух недель после ее получения. Кроме того, если призывник во время призыва уезжает из дома более чем на три месяца, он должен лично сообщить об этом в военкомат — это также одно из дополнений законопроекта. — Неполучение уведомления не является уважительной причиной для неявки — если оно потеряется, человек несет ответственность, — объяснил Андрей Конышев. — Поэтому и нужно известить военкомат о том, что произошло, так же, как и в случае отъезда на время призыва. Надо понимать, что уважительные причины есть всегда — это медицинское состояние здоровья, командировка, курсы повышения квалификации в другом городе и прочее. Если у человека нет уважительной причины не приходить на почту за письмом, это станет поводом для того, чтобы применить правовые последствия.

Что же касается электронных повесток, то они будут считаться законным способом оповещения о явке в военкомат лишь в том случае, если такие изменения внесут в действующее законодательство. В законопроекте 2018 года о возможности электронного оповещения ничего не говорится. — Только после этого электронные повестки могут стать законными, однако законодательный процесс небыстрый. Внесение изменений в законодательство может занять длительное время, — объясняла руководитель отдела правового сопровождения клиентов медицинско-правовой компании «ПризываНет» Клавдия Бакуменко. При этом сам призывник может решать, стоит ли приходить в военкомат в таком случае или нет. Никакой обязанности в этом после получения электронного уведомления не возникает. Юристы также отмечают, что установить, кто конкретно в тот момент владел устройством, на которое пришло оповещение, невозможно.

По мнению Андрея Конышева, этот законопроект — шаг к тому, что в будущем оповещения о повестках будут приходить в электронном виде. — В будущем каким-то образом эти моменты продвинут и продумают, пока это бумажные уведомления с заказным письмом. Многолетняя практика показала, что поквартирный обход и вручение повесток лично — пустая трата времени, многие просто не открывают двери. Видимо, еще и в связи с этим решили уведомительный порядок изменить, — подытожил юрист. Что еще почитать по теме Весенний призыв в армию стартовал 1 апреля — в отличие от предыдущего осеннего, который состоялся с опозданием из-за начала частичной мобилизации, в этот раз всё началось в срок. Кроме того, в Кремле регулярно повторяют, что вторая волна мобилизации не обсуждается. Мы подробно рассказали о том, сколько срочников призовут в ближайшее время, сколько им служить и отправят ли их на территорию проведения СВО.

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