С собакой гуляка: сколько можно заработать, сутками выгуливая собак в Петербурге

Фото: Вера Клунная Поделиться Поделиться





Вера превратила свою любовь к собакам в маленький бизнес. В месяц выгулы и передержки приносят ей до 90 тысяч рублей. Но она сутками курсирует с десятком собак в разных районах Петербурга, выхаживая по 30–40 тысяч шагов в день. За эти годы её посылали неадекватные владельцы и запирали в лифте бдительные собачники, ей приходилось отказываться от животных и работать со сложными случаями. «Фонтанка» рассказывает, как живет и зарабатывает выгульщица хвостов в городе на Неве.



За рубежом, например в США, доход выгульщиков собак в крупных городах может превышать 8 000 долларов в месяц. И в год они зарабатывают больше, чем некоторые учителя, полицейские и пожарные, писал The New York Times . В Петербурге услуги выгульщиков тоже быстро развиваются — есть несколько крупных сервисов по выгулу, с трехсторонними договорами между выгульщиком, хозяином и конторой, передачей ключей и прочим. Есть выгул с дрессировкой, есть целые детские сады для собак, куда можно сдать щенка на весь рабочий день, есть няни для собак, которые не только гуляют, но и приходят и, когда нужно, сидят с собакой, чтобы она не скучала в одиночестве.



Обычно для сотрудников сервисов это подработка, но Вера Клунная превратила её в полноценную работу, она работает сама на себя и ежедневно ведет популярный аккаунт о своей работе в запрещенной соцсети.

Вере 28 лет, семь из которых она занимается выгулом собак. Еще студенткой московского журфака она стала одной из первых выгульщиц и лицом рекламы запускающегося столичного сервиса «Собака-гуляка», в который она пришла вскоре после открытия. Вера прошла у них тестирование, стажировку и отработала полтора года, а потом переехала в Петербург вслед за вернувшимся из армии будущим мужем и продолжила уже на берегах Невы. С собой москвичи передали ей амуницию для выгула и опыт.



Фото: Вера Клунная Поделиться Поделиться





«9:30 — Джек. 11:30 — Песики Нарвская. 15:00 — Пухля Мэйбл. 19:30 — Вилли». Это не программа передач телеканала «Карусель», а имена собак в графике Веры. Сейчас у неё 12 регулярных питомцев, и если взять день, когда им всем нужен выгул, то примерно пять часов в сутки она ходит с поводком в руках, надевает костюмы на хвосты, моет лапы и еще 3,5 часа едет от собаки к собаке.



Кого-то ждет активный выгул, а кого-то и просто дополнительный «попис». Дома у неё уже образовался шкаф с ключами, но не от собачьих сердец, а от их квартир, потому что забирает она их из дома самостоятельно и в любую погоду. Параллельно она успевает вести соцсеть с картинками о выгуле собак, за которой следят несколько тысяч человек.



Вера Клунная

Минимальная цена — 500 рублей за выгул. Практически все выгулы часовые, лишь некоторые по 30 минут. В день в среднем получается по 6–7 встреч с собаками в самых разных районах города — от Новочеркасской и Большевиков и до Адмиралтейской и Коломны. По итогам февраля у девушки было 86 выгулов, и в итоге она прошла 464 286 шагов за месяц. В марте — 667 330 шагов и 95 выгулов. Кроме того, Вера берет собак на передержку. Иногда это две собаки в месяц, иногда больше, и передержки обычно длинные — от двух недель. При этом расходов минимум — проезд да обед.



«В прошлом месяце я впервые посчитала, сколько мне принесла денег работа с животными: это и выгулы, и передержки. Вышло около 90 тысяч рублей. До этого никогда не считала, может быть, оно всегда так было, может быть, меньше», — рассказала Вера.

Хотя бывает по-разному — хозяева иногда отменяют выгулы, если уезжают в отпуск. Но в период отпусков, напротив, возрастает спрос на передержку собак, так что по деньгам просадки не происходит. «Если не гуляю, то принимаю в гости», — объясняет Вера.

Клиентов в Петербурге девушка ищет через «Профи.ру», сарафанное радио и запрещенную соцсеть с картинками. У собачников из разных ЖК есть свои чаты, и информация о выгульщиках проходит и там. Но когда она только переехала, то присматривалась и к сервисам по выгулу. Самые известные в Петербурге — «Гульдог», Vox, «Догси». Но вряд ли бы она смогла столько же зарабатывать с ними.



Цена выгулов у них ниже или почти такая же. Но есть комиссия сервисов, около 20 % , и суммарно, например, «Гульдог» обещает выгульщикам всего до 40 тысяч рублей в месяц. На сайтах сервисов это позиционируется скорее как подработка. «Работа выгульщиком собак — это не про деньги. Это про эмоции...» — пишут на сайте VOX. Кроме того, правила некоторых сервисов запрещают брать сторонних клиентов.

«Когда переехала в Петербург, хотела устроиться в один из сервисов. Там было условие: гулять только с собаками, которых предоставляет сервис, на тот момент у меня уже были клиенты, поэтому я отказалась от сотрудничества», — объяснила Вера.

При этом для работы в сервисе надо сдавать экзамен, есть система штрафов. Например, за неубранные экскременты и другие провинности деньги будут вычитать. С точки зрения владельца собаки сервис, конечно, выглядит более убедительно — договор, гарантии, но так как Вера наработала клиентскую базу, то решила работать без посредников.



Вера Клунная

Как и в сервисах, у Веры перед первой встречей с собакой всегда идет знакомство. Хозяева рассказывают всё о своем питомце: что он любит, что не любит, как на что реагирует. Некоторые хозяева обозначают, где они хотели бы выгуливать собаку.

«Если нет отдельных указаний от хозяев, то я гуляю в своем темпе, без плана выгула. Идем привычными маршрутами, бегаем за птицами, ходим по какательным местам, исследуем дороги, — рассказала выгульщица. — Задания от хозяев обычно выглядят так: "Надо к людям подходить, к магазину, постоять там прямо, потому что он не доверяет и чувствует там опасность" или "Сходите, пожалуйста, на закрытую площадку, пусть за пуллером побегает, а то у неё из-за течки энергии через край"», — описывает Вера.



«У меня есть одна собачка, она с хозяевами живет в Коломне. И там есть прекрасный Никольский сад — и мне очень нравится там гулять. Там обычно очень приятные собаки и хозяева. Но в основном мы гуляем в обычных дворах», — описывает Вера.

Фото: Вера Клунная Фото: Вера Клунная Фото: Вера Клунная Фото: Вера Клунная Фото: Вера Клунная Поделиться Поделиться





Два года она, например, работает с одной большой семьей, в которой две салюки и шесть японских хинов. Их часто увозят на дачу, поэтому гуляет она с ними в самых разных комбинациях:

«У каждой собаки свое имя — Нарцисс, Габи, Бэнджи, Сату, Нема, Яша. У каждого есть адресник и периодически я сверяюсь, правильно ли я их называю. Салюки полностью безэмоциональные: не встречают, не провожают, могут прятаться под стол, хотя мы давно знакомы. Когда хозяйка сказала, что ей при встрече они запрыгивают на плечи, то я очень удивилась. В теплое время суток прогулка со всей бандой занимает 1,5 часа. В холодное время плюс еще 30 минут на переодевание. И плюс 10 минут на потискать, конечно», — рассказала выгульщица.



Из необычных клиентов Веры — слепой пес. Мопс потерял зрение в детстве и ориентируется теперь только по запаху и стукам. На прогулке он выставляет лапки вперед. Но при этом ведет полноценный образ жизни и радуется как любой другой.



Вера Клунная

Из-за количества собак Вере чаще других приходится отвечать на сакраментальные вопросы прохожих вроде: «А сколько лет собачке? Какая порода? А можно погладить?», но бывают и по-настоящему неприятные ситуации.

Однажды она гуляла с доберманом Деми на ее любимой площадке. Когда пришло время идти домой, Деми через каждые три метра начала останавливаться и показывала головой, что надо вернуться.



«В одну из таких остановок из подъезда рядом с нами вышел дедушка с большой дворнягой. Он остановился и рукой показывал нам идти вперед. Я немного потянула Деми за поводок и поняла, что надо подождать, потому что она не собиралась двигаться с места. А дед уже устал ждать и начал эмоциональнее показывать, куда мне идти, махнул на меня рукой и громко крикнул рифму слову «да». Развернул собаку и пошёл в другую сторону», — рассказала Вера.

В другой раз она вместе с питомцем Пако спускалась на прогулку. Нетрезвая девушка с собакой зашла в лифт и настойчиво решила выяснить, как долго Вера живет в этом доме и какого пола пёс.

«Понять историю о том, что я здесь не живу и просто выгуливаю собаку, девушке было невероятно сложно. И она по кругу задавала одни и те же вопросы, а я без смеха уже не могла отвечать. Девушке это не понравилось, она думала, что я ей вру. Тогда дама встала напротив входной двери и не давала нам пройти. Подружка сказала, что сегодня я попала в подъездный плен. Это было ужасно, если честно. Мы вышли из подъезда, и девушка еще какое-то время шла за нами и демонстрировала трюки со своей собакой», — рассказала Вера.



Вера Клунная

Иногда приходится и отказываться от собак. Например, пришлось отказаться от хаски. Пес был на передержке, хозяева предупреждали, что он невоспитанный. Но в итоге оказалось, что всё совсем плохо — он бесконечно прыгал по кроватям и очень сильно тянул поводок. Физически было слишком тяжело. Обычно, когда возникают мысли отказаться от собаки, Вера откладывает их до утра. И в итоге не отказывается.

«В жизни был период, когда я убирала квартиры, нянчилась с детьми, работала продавцом и даже варила варенье. И я думала, что всё это пригодится для моей будущей работы журналистом. "Ого-го, какой опыт, я обо всём расскажу". Но теперь я поняла, что мне нравится гулять с собаками, я в восторге, что можно этим зарабатывать, я делаю то, что люблю, и прохожу по 30–40 тысяч шагов в день», — рассказала Вера.



Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

