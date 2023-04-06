Аж в носу свербит: 3 популярных ноты в духах, которые отпугивают всех, — проверьте свой парфюм

Бывает такое, что от человека хочется отойти подальше из-за резкого запаха духов Фото: Тимофей Калмаков / 59.RU Поделиться Поделиться





Ароматы и их восприятие — вещь довольно субъективная. И оценить ее было бы сложно, но способ все-таки нашелся. Есть так называемая «группа риска» — ноты, которые чаще остальных могут быть не поняты окружающими вас людьми. Конечно, в сочетании с другими ингредиентами они, возможно, и считаются шедевром парфюмерии, но все-таки будьте с ними осторожнее. Наши коллеги из Marie Claire узнали, на что обратить особое внимание.

Ладан Парфюмерный стилист Татьяна Гориславская напоминает, что ладан — не самый жизнеутверждающий запах (потому и любят его часто те, кто склонен к мрачной романтике — прим. ред.). Для многих она может ассоциироваться с утратой. Это насыщенная и тяжелая нота для холодного времени года. Но всё не так плохо. — Когда парфюмеры обрамляют ладан кофейными и ванильными нотами, он становится сказочно красив и деликатен. Эта легкая сладость скрадывает его тяжеловесность, оставляя от довольно сложного ингредиента всё лучшее — загадочность и неподдельную изящность, — считает эксперт.



Уд Удовые ноты — типичные представители семейства древесных. Такой парфюм часто привозят из Арабских Эмиратов, и это неудивительно: в жарком климате уд наиболее понятен. Иногда уд вызывает другие ассоциации — про мир медитаций и глубоких погружений в бессознательное. А в некоторых случаях будет пахнуть конюшней или зоопарком. Многих парфюмеров уд вдохновляет на создание интеллектуальных композиций, в которых раскрывается всё изящество, строгость и благородство этого ингредиента. Но эксперт советует, если вы выбрали для себя аромат с нотками уда — наносите его за час до выхода из дома, чтобы дать ему умерить пыл и выдать ноты-компаньоны, сопровождающие уд в композиции.

«Бабушкин сундук» Винтажные ароматы также могут сложно восприниматься в наше время минимализма. Но эти парфюмы нельзя списывать со счетов хотя бы потому, что они — закономерный этап развития индустрии и настоящими шедеврами своего времени. По наблюдениям эксперта, сейчас интерес к винтажным ароматам повышается, и в скором времени они могут стать трендом. Но пока такие запахи не всегда и не везде уместны, поэтому экспериментировать лучше на нейтральной территории.

Эти ароматы считаются самыми сексуальными в мире С давних времен люди пытались найти или создать афродизиак, который магическим образом будет привлекать к ним нужного партнера (и всех ненужных тоже за компанию). К счастью, эти поиски до сих пор не увенчались абсолютным успехом. Но среди прочих равных есть ароматы-фавориты, которые заставляют взглянуть на вас по-другому и испытать определенные импульсы. Вот что говорят исследования.

Самый привлекательный аромат для мужчин Издание Irish Mirror опубликовало новое социальное исследование. Оказалось, 85% мужчин (из почти 4000 опрошенных) считают цветочный аромат самым притягательным. Вторые по привлекательности — яркие и сладкие запахи. Они нравятся 81% респондентов. Дальше идут любители фруктового парфюма. 78% опрошенных мужчин заявили, что свежий фруктовый аромат — самое сексуальное, что может носить женщина. Например, аромат цитруса нравится 69% респондентов. Отдельно участники опроса отметили ванильные запахи — 73% мужчин назвали его своим любимым ароматом на женщинах.

Самый привлекательный аромат для женщин Женщины тоже оказались единодушны: 85% участниц опроса заявили, что их самый любимый мужской запах — древесный с нотками мускуса и пачули. 72% дам без ума от сандаловых нот в аромате. Мятные и базиликовые запахи нравятся 64%, а цитрусовые нотки на мужчинах любят 57% опрошенных. Мало правильно выбрать туалетную воду или духи, нужно еще уметь ими пользоваться. Вот некоторые правила:

Сколько парфюма нужно на себя наносить? Весь парфюм делится на четыре основные концентрации, от самой легкой до самой насыщенной: одеколон, туалетная вода, парфюмерная вода и духи. Соответственно, и наносить их нужно разное количество. Три-четыре нажатия на пульверизатор для одеколона, два-три нажатия для туалетной воды, максимум два — для парфюмерной. Духам достаточно одного точечного нанесения.



Не стоит наносить больше, даже если вы не чувствуете насыщенного запаха. Рано или поздно вы всё равно перестанете его ощущать, и это никак не говорит о качестве парфюма. Это элементарная физиология: что бы вы ни чувствовали носом, со временем привыкнете к любому запаху. Для адаптации обонянию достаточно двух суток. Лить на себя больше духов не панацея — их будут ощущать окружающие, но не вы.

— Стоит подумать не только о себе, но и о тех, кто рядом с вами, — говорит парфюмерный блогер Елена Виноградова. — Не все обязаны разделять вашу любовь к определенным духам. У некоторых может быть индивидуальная непереносимость каких-то компонентов, а других — просто раздражать запах. Поэтому лучше бы придерживаться минимализма. Духи не должны ощущаться за несколько метров. Можно наносить духи за ухо? Эксперты полагают, что главные места для нанесения парфюма — так называемые точки пульсации. Самые популярные, конечно, запястья. Потому что это самая подвижная часть тела. К тому же руки — самая нейтральная часть тела. А еще с нее удобнее всего проверять, как раскрывается запах со временем.

Также парфюм можно нанести на шею, сгиб локтя, а летом даже на сгиб колена. На таких участках аромат раскрывается быстрее, звучит ярче. Всё из-за того, что сосуды здесь расположены ближе к коже, и она, соответственно, теплее. А вот за ухо брызгать духами не стоит. Мало того что сосудов там проходит не так много, так за ухом еще и больше всего сальных желез. Из-за этого аромат раскроется не лучшим образом. Ну а если вы всегда считали идеальным местом для нанесения туалетной воды подмышки, то у нас для вас совсем плохие новости.

Вообще же есть смысл не брызгать на себя прицельно, а «войти в облачко»: распылить духи над головой. Одного «пшика» вполне достаточно: парфюм распределится равномерно и даст красивый шлейф. Небольшой лайфхак: если вам не нравится, как меняется запах духов на коже, но очень приятен запах с блоттера (бумажной полоски, на которой пробуют духи - прим. ред.) их можно нанести на волосы или на какой-то предмет одежды — например, на шарф.



Растирать или не надо? До сих пор парфсообщество не может решить однозначно вопрос: стоит ли растирать духи после нанесения. Одни считают, что это повредит раскрытию, уничтожит верхние ноты и даже «поломает молекулы» — да, слышали мы и такое. Другие полагают, что для холодной кожи это неплохая помощь в правильном раскрытии. Третьи же полагают, что разницы особой нет. В любом случае, как и со всем в парфюмерных вопросах, стоит попробовать разные варианты и остановиться на том, который понравится больше всего. Можно ли женщинам пользоваться мужской парфюмерией? А мужчинам — женской? Примерно до первой четверти XX века у парфюмерии не было «пола»! Мужчине было не зазорно благоухать розами или корицей, а женщинам — пользоваться яркими цитрусовыми или древесными ароматами. Деление на pour femme и pour homme придумали маркетологи. Поэтому если вам понравился запах и раскрытие на вас, но на флаконе написано не то, смело игнорируйте надпись.

— Я очень часто подхожу к стойкам с парфюмерией «для джентльменов» в больших магазинах. Там можно найти много интересного и комфортного для повседневного ношения, — делится Елена Виноградова. — И очень часто консультанты чуть ли за руки не хватают: «Это же мужское!» Иногда очень хочется ответить резко, но я стараюсь нести свет в массы: говорю, что у парфюмерии нет пола. Мужчинам хочется сказать отдельно: никто не различит в вашем запахе какую-то мифическую «женственность», даже если вы будете пахнуть цветами или фруктами. А если кто-то спросит, что за приятный запах, можете просто сделать загадочное лицо и ответить уклончиво.

А вы пользуетесь духами "противоположного пола"? Да, зачем себя искусственно ограничивать? Иногда, под настроение, могу похулиганить Есть пара любимцев для особых случаев Нет, мне они не нравятся Нет, хотя они мне нравятся Никогда не пробовал(а), но теперь поэкспериментирую