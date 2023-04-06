Аж в носу свербит: 3 популярных ноты в духах, которые отпугивают всех, — проверьте свой парфюм

Ароматы и их восприятие — вещь довольно субъективная. И оценить ее было бы сложно, но способ все-таки нашелся. Есть так называемая «группа риска» — ноты, которые чаще остальных могут быть не поняты окружающими вас людьми. Конечно, в сочетании с другими ингредиентами они, возможно, и считаются шедевром парфюмерии, но все-таки будьте с ними осторожнее. Наши коллеги из Marie Claire узнали, на что обратить особое внимание.
Ладан
Парфюмерный стилист Татьяна Гориславская напоминает, что ладан — не самый жизнеутверждающий запах (потому и любят его часто те, кто склонен к мрачной романтике — прим. ред.). Для многих она может ассоциироваться с утратой. Это насыщенная и тяжелая нота для холодного времени года. Но всё не так плохо.
— Когда парфюмеры обрамляют ладан кофейными и ванильными нотами, он становится сказочно красив и деликатен. Эта легкая сладость скрадывает его тяжеловесность, оставляя от довольно сложного ингредиента всё лучшее — загадочность и неподдельную изящность, — считает эксперт.
Уд
Удовые ноты — типичные представители семейства древесных. Такой парфюм часто привозят из Арабских Эмиратов, и это неудивительно: в жарком климате уд наиболее понятен. Иногда уд вызывает другие ассоциации — про мир медитаций и глубоких погружений в бессознательное. А в некоторых случаях будет пахнуть конюшней или зоопарком.
Многих парфюмеров уд вдохновляет на создание интеллектуальных композиций, в которых раскрывается всё изящество, строгость и благородство этого ингредиента. Но эксперт советует, если вы выбрали для себя аромат с нотками уда — наносите его за час до выхода из дома, чтобы дать ему умерить пыл и выдать ноты-компаньоны, сопровождающие уд в композиции.
«Бабушкин сундук»
Винтажные ароматы также могут сложно восприниматься в наше время минимализма. Но эти парфюмы нельзя списывать со счетов хотя бы потому, что они — закономерный этап развития индустрии и настоящими шедеврами своего времени.
По наблюдениям эксперта, сейчас интерес к винтажным ароматам повышается, и в скором времени они могут стать трендом. Но пока такие запахи не всегда и не везде уместны, поэтому экспериментировать лучше на нейтральной территории.
Эти ароматы считаются самыми сексуальными в мире
С давних времен люди пытались найти или создать афродизиак, который магическим образом будет привлекать к ним нужного партнера (и всех ненужных тоже за компанию). К счастью, эти поиски до сих пор не увенчались абсолютным успехом. Но среди прочих равных есть ароматы-фавориты, которые заставляют взглянуть на вас по-другому и испытать определенные импульсы. Вот что говорят исследования.
Издание Irish Mirror опубликовало новое социальное исследование. Оказалось, 85% мужчин (из почти 4000 опрошенных) считают цветочный аромат самым притягательным. Вторые по привлекательности — яркие и сладкие запахи. Они нравятся 81% респондентов. Дальше идут любители фруктового парфюма. 78% опрошенных мужчин заявили, что свежий фруктовый аромат — самое сексуальное, что может носить женщина. Например, аромат цитруса нравится 69% респондентов.
Отдельно участники опроса отметили ванильные запахи — 73% мужчин назвали его своим любимым ароматом на женщинах.
Женщины тоже оказались единодушны: 85% участниц опроса заявили, что их самый любимый мужской запах — древесный с нотками мускуса и пачули. 72% дам без ума от сандаловых нот в аромате. Мятные и базиликовые запахи нравятся 64%, а цитрусовые нотки на мужчинах любят 57% опрошенных.
Мало правильно выбрать туалетную воду или духи, нужно еще уметь ими пользоваться. Вот некоторые правила:
Сколько парфюма нужно на себя наносить?
Весь парфюм делится на четыре основные концентрации, от самой легкой до самой насыщенной: одеколон, туалетная вода, парфюмерная вода и духи. Соответственно, и наносить их нужно разное количество. Три-четыре нажатия на пульверизатор для одеколона, два-три нажатия для туалетной воды, максимум два — для парфюмерной. Духам достаточно одного точечного нанесения.
Не стоит наносить больше, даже если вы не чувствуете насыщенного запаха. Рано или поздно вы всё равно перестанете его ощущать, и это никак не говорит о качестве парфюма. Это элементарная физиология: что бы вы ни чувствовали носом, со временем привыкнете к любому запаху. Для адаптации обонянию достаточно двух суток. Лить на себя больше духов не панацея — их будут ощущать окружающие, но не вы.
— Стоит подумать не только о себе, но и о тех, кто рядом с вами, — говорит парфюмерный блогер Елена Виноградова. — Не все обязаны разделять вашу любовь к определенным духам. У некоторых может быть индивидуальная непереносимость каких-то компонентов, а других — просто раздражать запах. Поэтому лучше бы придерживаться минимализма. Духи не должны ощущаться за несколько метров.
Можно наносить духи за ухо?
Эксперты полагают, что главные места для нанесения парфюма — так называемые точки пульсации. Самые популярные, конечно, запястья. Потому что это самая подвижная часть тела. К тому же руки — самая нейтральная часть тела. А еще с нее удобнее всего проверять, как раскрывается запах со временем.
Также парфюм можно нанести на шею, сгиб локтя, а летом даже на сгиб колена. На таких участках аромат раскрывается быстрее, звучит ярче. Всё из-за того, что сосуды здесь расположены ближе к коже, и она, соответственно, теплее. А вот за ухо брызгать духами не стоит. Мало того что сосудов там проходит не так много, так за ухом еще и больше всего сальных желез. Из-за этого аромат раскроется не лучшим образом. Ну а если вы всегда считали идеальным местом для нанесения туалетной воды подмышки, то у нас для вас совсем плохие новости.
Вообще же есть смысл не брызгать на себя прицельно, а «войти в облачко»: распылить духи над головой. Одного «пшика» вполне достаточно: парфюм распределится равномерно и даст красивый шлейф.
Небольшой лайфхак: если вам не нравится, как меняется запах духов на коже, но очень приятен запах с блоттера (бумажной полоски, на которой пробуют духи - прим. ред.) их можно нанести на волосы или на какой-то предмет одежды — например, на шарф.
Растирать или не надо?
До сих пор парфсообщество не может решить однозначно вопрос: стоит ли растирать духи после нанесения. Одни считают, что это повредит раскрытию, уничтожит верхние ноты и даже «поломает молекулы» — да, слышали мы и такое. Другие полагают, что для холодной кожи это неплохая помощь в правильном раскрытии. Третьи же полагают, что разницы особой нет.
В любом случае, как и со всем в парфюмерных вопросах, стоит попробовать разные варианты и остановиться на том, который понравится больше всего.
Можно ли женщинам пользоваться мужской парфюмерией? А мужчинам — женской?
Примерно до первой четверти XX века у парфюмерии не было «пола»! Мужчине было не зазорно благоухать розами или корицей, а женщинам — пользоваться яркими цитрусовыми или древесными ароматами. Деление на pour femme и pour homme придумали маркетологи. Поэтому если вам понравился запах и раскрытие на вас, но на флаконе написано не то, смело игнорируйте надпись.
— Я очень часто подхожу к стойкам с парфюмерией «для джентльменов» в больших магазинах. Там можно найти много интересного и комфортного для повседневного ношения, — делится Елена Виноградова. — И очень часто консультанты чуть ли за руки не хватают: «Это же мужское!» Иногда очень хочется ответить резко, но я стараюсь нести свет в массы: говорю, что у парфюмерии нет пола.
Мужчинам хочется сказать отдельно: никто не различит в вашем запахе какую-то мифическую «женственность», даже если вы будете пахнуть цветами или фруктами. А если кто-то спросит, что за приятный запах, можете просто сделать загадочное лицо и ответить уклончиво.