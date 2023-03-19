Русские сказки с петербургским мистицизмом. Новый музей — в особняке Целибеевой

В старинном особняке Анны Целибеевой новые жильцы: под присмотром КГИОПа в исторический памятник заехали драконы, химеры, герои сказок Пушкина и петербургских мистических страшилок. «Фонтанка» пробралась в новый музей одна из первых, чтобы показать и рассказать, как изменился особняк и что новые владельцы принесли туда из своих личных сказочных коллекций.



Еще в ноябре «Фонтанка» заметила, что в особняк Анны Васильевны Целибеевой на улице Некрасова завозят гаргулий и прочих мифических существ. Оказалось — для открытия музея сказок. Драконы, Снежная королева и Баба-яга прописались там не сразу: сначала дом собрались реконструировать под спортивно-оздоровительный комплекс, потом использовали как бизнес-центр.

Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В 2021 году особняк выставил на торги Российский аукционный дом со стартовой ценой в 150 миллионов рублей. Эксперты ожидали, что лот уйдет и за все 200, но не срослось — аукцион так и не состоялся, владельцы искали покупателя сами. Наконец нашли: ООО «Небылица» приобрела четырехэтажный особняк на 590 квадратных метров для сказочного «Особняка-небылицы» — городского музея русских сказок.

Методом 50 проб и КГИОПа

Площадку выбрали не абы какую, а исторический памятник, чтобы музей был связан с городом, с мистикой, а не был обычной развлекаловкой в очередном торговом центре, объясняют владельцы. Тут пришлось побороться с КГИОПом: под охраной, по документам комитета, — наружные элементы здания, лестница с ажурными коваными ограждениями, своды парадного вестибюля, подпружные арки и камин. Всё неприкосновенное либо не трогали, либо закрыли и законсервировали.

Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«У нас есть целое охранное обязательство: лестница, интерьеры, перекрытия, капитальные стены. Камин, который в интерьер не подходит, мы накрыли. Много усилий, материальных и моральных ушло на то, чтобы отреставрировать фасад. Для того чтобы согласовать цвет здания, мы брали 50 проб: это нужно высверливать, правильно сделать штукатурку. Сложно, но то, что нас обязали сохранить, мы сохраняем», — отметила Оксана Гордишевская.

— Бдил не только комитет — работать пришлось и под надзором внимательных людей. Пока особняк пустовал, волновал он мало кого, как только владельцы отремонтировали фасад — стали заглядывать скептики и недоброжелательно пророчить: «Вы никогда не откроетесь», — рассказала Оксана Гордишевская. Но владельцы не жалеют: да, заморочились, но зато памятник имеет ценность и как музей, и сам по себе.



Был и другой «юридический казус» — уже не строительный, а буквенный. Улица Некрасова, 14 — понятие растяжимое, домов под таким адресом сразу несколько. Из-за перепродажи здания случился нечаянный ребрендинг и изменился номер особняка с 14В на 14Ж , рассказал Виталий Боровой, один из создателей проекта.

Новые жители особняка

На первый взгляд в музее может быть мрачновато, признаются создатели. В основу концепции «Особняка-небылицы» легли «русские сказки с петербургским мистицизмом» — персонажи Пушкина, петербургские грифоны, но без претензии на науку и культуру. Семейный и туристический арт-объект в историческом центре, где каждый родитель может за что-то зацепиться и найти сказку, которую можно рассказать ребенку, подчеркнула Оксана Гордишевская.



Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





По легенде создателей, профессор Хеленверкофф, дальний родственник госпожи Целибеевой, был увлечен сказками и собирательством артефактов. Он и достал экспонатов на целый музей: и антикварную мебель, и дракона, и даже дирижабль. На первом этаже — его лаборатория для алхимических экспериментов и химеры, на контрасте рядом — «зефирная кафешка в буфетном стиле» с упором на десерты и бутерброды, объясняет Виталий Боровой, один из создателей.



Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Среди других прелестей «Особняка-небылицы» — комната с восточными артефактами, кабинет профессора с его сказочными друзьями — котом ученым и не менее ученым медведем; домик Бабы-яги, зал-замок, заколдованная спящая царевна, зеленый «добрый» лес с интерактивным прудом и позитивными героями. За зеркалом запрятан уже зимний лес, его центральный персонаж — Снежная королева. На последнем этаже — сказочный петербургский чердак и детская комната воспоминаний профессора.



Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Самого Хеленверкоффа в живом виде в музее не будет, только смотрители с уже подготовленным текстом, которые по всем лесам и потайным дверям проведут и про всех чудищ расскажут. На экспонатах — листы-небылицы о каждом из персонажей. «Мы — несерьезный музей. Здесь людям важно именно попасть в атмосферу, а рассказ о том, когда впервые появился Домовой, многим, может, и не нужен. Так что где-то брали культурологическую, скажем так, официальную информацию, но в основном придумывали сами», — подчеркнул Виталий.



С корабля на бал

Команда создателей проекта произрастает из организаций мероприятий. К примеру, главный художник «Особняка-небылицы» Евгений Иоффе работал управляющим «Летучего Голландца». Владелец, Александр Гордишевский был соучредителем ресторана. «Мы делали там тематические вечеринки два раза в месяц, сумасшедшие декорации на один раз — и всё это ломалось. Я понял, что мне интересно делать декорации, а не высчитывать себестоимость борща и проверять чистоту туалетов», — отметил Евгений Иоффе.

В итоге у команды накопился где-то десятилетний опыт создания качественной бутафории, который они решили воплотить в статичную, постоянную декорацию. Оксана Гордишевская, физик-математик по образованию, заболела в пандемию не ковидом, а искусством и русскими сказками, с мужем нашли помещение — фольклорный пазл сложился.



Об инвестициях в проект владельцы распространяются неохотно, но подчеркивают, что основное вложение — это покупка здания. «Для нас, для обычных бизнесменов это дорого, мы не магнаты. Мы не легко вложились, а расставались с деньгами сложно, но с любовью — не выполнить не могли. Даже иногда плакали», — шутит Оксана Гордишевская. Ее муж отмечает, что они, может, никогда и не окупятся — «тут как уж пойдет, насколько людям будет нравиться». «Это больше история для города, для детей, для взрослых», — считает он.

При этом «Особняк-небылица» — не первый подобный проект команды. Четыре года назад появился музей «Бестиарий» в ТРК «Гранд Каньон», позже — инопланетный «Галакториум» в ТК «Солнечный» на Ветеранов. С музеем сказок решили, что формат уже не для торгового центра, а для туристов и петербуржцев как полноценный музей в старинном особняке.



Владельцам достался офис с евроремонтом 90-х годов — желтый, с пятнами и протечками балкон заваливался. Уложились меньше, чем за год: под присмотром КГИОПа заделали крышу, проштробили стены, чтобы проложить кабели. Одновременно работали флористы, художники, электрики, сантехники и таксидермисты. Собирали сказку на основе «Бестиария», но с большим размахом и меньшим количеством пугалок.



Львиная доля музея — коллекция антиквариата, которую Оксана Гордишевская собирала около пяти лет по блошиным рынкам: что-то из Петербурга, что-то — из Европы, Марокко и даже Нью-Йорка. Из квартиры владелицы вывезли несколько машин экспонатов. Приспособили даже старые платья дочери — им нашли место в кафе.

Одна из самых сложных частей работы — бутафория. Сказочных чудищ не закупали, а делали сами. Та же жаба должна была быть не просто пластиковой, а силиконовой, склизкой и правдоподобной, объясняют создатели. «Я экспонаты сначала вырастил в своем воображении, а потом уже на практике. У нас в процессе и новые идеи, например, сделать маленькую Дюймовочку, чтобы ее можно было рассматривать через лупу, Мальчика-с-пальчика, говорящие головы», — поделился планами Евгений Иоффе.



С санкциями в мире сказок обошлось: материалы в цене выросли, но не критично, поэтому пространство и средства для творчества остались.

«Особняк-небылица» работает с 7 марта в техническом режиме, пока на потоке и сарафанном радио. Рекламы еще не было, но уже пришло около 200 человек, отмечает владелица. Официальное открытие — в четверг, 23 марта. С понедельника по пятницу по предварительной записи в музее планируют проводить экскурсии, в дальнейшем — устраивать детские праздники и мини-театр, поделились планами создатели.

Милена Солдатенко, «Фонтанка.ру»

