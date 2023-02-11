Что, опять? Почему рубль падает и кому от этого лучше

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Рубль в последние дни ускорил падение по отношению к евро и доллару. Это связывают с продолжающим восстанавливаться импортом, началом действия европейского эмбарго на российские нефтепродукты и ценового потолка на них. Так же национальную валюту подбрасывало вверх в конце прошлого года, когда в силу вступили аналогичные ограничения относительно российской нефти. «Фонтанка» спросила у экономистов, что дальше будет с рублем и кому выгодно все происходящее.



Торги на Мосбирже 10 февраля доллар закончил на отметке 73,3 рубля, евро — 78,4 рубля. Последний раз он был на этом уровне в конце апреля 2022 года, когда уже уверенно отходил от санкционных шоков.



С начала 2023 года по отношению к американской валюте рубль подешевел на 3,4 %, к евро — на 5 %. Пока выглядит не слишком драматично, но, как говорится, на более длинном отрезке ситуация всегда сильно отличается. Так, с начала декабря прошлого года рубль ослабел по отношению к главным мировым валютам на 19 % и 22,5 % соответственно.



В чем причины В декабре по рублю ударило вступившее в силу европейское эмбарго на отечественную нефть и ценовой потолок. Весь декабрь и начало января до рынка доходило, что к чему, и после новогодних праздников вроде как все устаканилось. Курсы иностранных валют колебались весь оставшийся месяц и с февраля снова плавно пошли вверх. Настало время эмбарго и ценового потолка на российские нефтепродукты. Как говорил «энергетический» вице-премьер Александр Новак, Европа была для России основным рынком сбыта нефтепродуктов.



«Ослабление национальной валюты может быть связано со вступлением санкций на российские нефтепродукты — рынок ожидает, что поток валюты в страну уменьшится на их фоне. Аналогичную ситуацию мы наблюдали в декабре после вступления в силу эмбарго на российскую нефть», — считает аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев.

«Здесь работают несколько факторов. Во-первых, начали укрепляться сами мировые валюты, — объясняет создатель аналитического блога https://t.me/moneyandpolarfox/2590, экономист Дмитрий Прокофьев. — Второй момент: рубль сейчас — во многом валюта изолированная, с ограниченной конвертацией, в общем-то, востребованная только внутри страны. Он начал слабеть при формально высоком профиците торгового баланса, то есть в Россию продолжает поступать больше денег, чем из нее уходит. Это значит, что либо происходит значительный отток капитала, — то есть деньги выводятся из страны, в связи с чем растет спрос на валюту, либо денег в ближайшее время будет приходить намного меньше, чем рассчитывают экспортеры».



Можно считать, что курс сейчас в значительной степени регулируется рынком. Банк России очень давно не проводит валютные интервенции для поддержки рубля, с тех пор, как перешел к таргетированию инфляции, говорила первый зампред Центрального банка РФ Ксения Юдаева в интервью youtube-каналу Tinkoff Private Talks.

«В гораздо большей степени валютный курс определяется тем, что происходит с торговым балансом, то есть с экспортом и импортом», — пояснила она.

По словам Дмитрия Прокофьева, перспективы нашего торгового баланса, от которого непосредственно зависит курс, сейчас определяются только уровнем цен на нефть и объемом валютной выручки. Он будет зависеть от того, сколько новые торговые партнеры России пожелают заплатить за российские энергоресурсы и по какой цене захотят продавать нам свои товары, потому что сейчас на этом рынке преимущество у них.



Что происходит с торговым балансом Импорт в Россию достаточно быстро восстановился. Параллельный импорт в этом плане сработал очень хорошо. А вот экспорт постоянно сталкивается с новыми и новыми ограничениями со стороны стран, которые принято называть «недружественными», хотя успешно работает над переориентацией на восток.

Наглядно влияние всех этих факторов вместе взятых отразилось в изменении прогноза ЦБ по платежному балансу РФ в базовом сценарии на 2023 год. Если после заседания 28 октября регулятор ожидал, что по итогу всех экспортных и импортных операций в стране остается объем иностранной валюты, эквивалентный 123 млрд долларов, то по ситуации на 10 февраля он предполагает, что останется только 66 млрд долларов. Но, как отметила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, сальдо все равно «остается значимо положительным».



При этом, если в октябрьском прогнозе ЦБ ожидал, что средняя цена на российскую Urals в 2023 году будет на уровне 70 долларов за баррель, теперь он снизил прогноз до 55 долларов.

Раз уж импорт восстановился, логично предположить, что спрос на иностранную валюту растет со стороны импортеров, которым нужно расплачиваться с китайскими поставщиками за условные айфоны и макбуки. Вернее, спрос генерируют банки, обслуживающие этих предпринимателей. А где взять валюту? Только на внутреннем рынке. Бизнесу сейчас она могла понадобиться для каких-то экстренных импортных или экспортных закупок, и это могло отразиться на рубле.



В экспортной плоскости в последнее время тоже произошли изменения. С 1 февраля вступил в силу указ президента Владимира Путина об ответных мерах на нефтяной потолок. Теперь Россия не поставляет нефть, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается механизм ограничения предельной цены. Это касается всех этапов поставок до конечного покупателя. Аналогичная мера будет распространяться на нефтепродукты. Дату начала ее действия должно определить правительство.

Другим своим указом президент разрешил экспортерам зачислять валютную выручку на счета поставщиков в уполномоченных банках, минуя ее обязательную продажу. А с июня прошлого года экспортерам разрешено зачислять иностранную валюту на зарубежные счета.

Что дальше будет с рублем Опрошенные «Фонтанкой» эксперты не считают, что доллар и евро долго продержатся на высоких отметках.



«Тогда [в декабре 2022 года] после эмоциональной реакции рубль вернулся в уже известный коридор USDRUB 65–70. Поддержкой рублю в первую очередь выступает сильный профицитный счет текущих операций. Также небольшую поддержку оказывает продажа валюты из ФНБ для восполнения выпадающих нефтегазовых доходов бюджета. Ожидаем, что текущее ослабление не носит долговременного характера, так как предпосылок для существенного и долговременного ослабления рубля нет», — говорит Александр Джиоев.



«Краткосрочные скачки курса возможны, но у нас есть резервы для того, чтобы их нивелировать, и, в общем-то, есть еще время для того, чтобы найти новых партнеров», — считает доцент Департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Петр Арефьев.

Он отмечает, что сегодняшний курс более комфортен для российского правительства и большей части бизнеса, нежели курс 60 рублей за доллар, который держался достаточно долго. Пока валюты не достигли даже тех отметок, при которых начинались боевые действия на Украине, — а они были бы гораздо выгоднее для наших макрорегуляторов. Напомним, год назад средневзвешенный биржевой курс евро составлял 85 рублей, доллара — 74,8 рубля.

