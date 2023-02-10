ЦБ изменил прогноз по платежному балансу. Иностранной валюты в России в 2023 году будет вдвое меньше, чем ожидалось

Банк России изменил прогноз по платежному балансу. Регулятор ожидает, что в базовом сценарии счет текущих операций платежного баланса РФ (экспорт минус импорт) в 2023 году составит 66 млрд долларов.
Среднесрочный прогноз опубликован на сайте ЦБ по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке 10 февраля. В предыдущем прогнозе, сделанном по итогам решения 28 октября, показатель был на уровне 123 млрд долларов.
Отвечая на вопрос о возможном влиянии риска снижения валютного притока в Россию на инфляцию на пресс-конференции в пятницу, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что регулятор учитывает в своих прогнозах в том числе введенное Евросоюзом эмбарго на российскую нефть и нефтепродукты.
«Но влияет не только динамика экспорта, но и динамика импорта. Мы видим, что импорт достаточно быстро восстановился, но совокупное влияние всех этих факторов привело к тому, что мы снизили оценку положительного сальдо текущего счета на этот год. Но оно при этом остается значимо положительным», — отметила она.
Таким образом, если до вступления в силу ограничений ЦБ ожидал, что после всех экспортных и импортных операций в стране остается объем иностранной валюты, эквивалентный 123 млрд долларов, теперь он предполагает, что останется только 66 млрд долларов.