ЦБ изменил прогноз по платежному балансу. Иностранной валюты в России в 2023 году будет вдвое меньше, чем ожидалось

Банк России изменил прогноз по платежному балансу. Регулятор ожидает, что в базовом сценарии счет текущих операций платежного баланса РФ (экспорт минус импорт) в 2023 году составит 66 млрд долларов.



Среднесрочный прогноз опубликован на сайте ЦБ по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке 10 февраля. В предыдущем прогнозе, сделанном по итогам решения 28 октября, показатель был на уровне 123 млрд долларов.

Отвечая на вопрос о возможном влиянии риска снижения валютного притока в Россию на инфляцию на пресс-конференции в пятницу, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что регулятор учитывает в своих прогнозах в том числе введенное Евросоюзом эмбарго на российскую нефть и нефтепродукты.