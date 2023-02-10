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    ЦБ изменил прогноз по платежному балансу. Иностранной валюты в России в 2023 году будет вдвое меньше, чем ожидалось

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    5 комментариев

    Банк России изменил прогноз по платежному балансу. Регулятор ожидает, что в базовом сценарии счет текущих операций платежного баланса РФ (экспорт минус импорт) в 2023 году составит 66 млрд долларов.

    Среднесрочный прогноз опубликован на сайте ЦБ по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке 10 февраля. В предыдущем прогнозе, сделанном по итогам решения 28 октября, показатель был на уровне 123 млрд долларов.

    Отвечая на вопрос о возможном влиянии риска снижения валютного притока в Россию на инфляцию на пресс-конференции в пятницу, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что регулятор учитывает в своих прогнозах в том числе введенное Евросоюзом эмбарго на российскую нефть и нефтепродукты.

    «Но влияет не только динамика экспорта, но и динамика импорта. Мы видим, что импорт достаточно быстро восстановился, но совокупное влияние всех этих факторов привело к тому, что мы снизили оценку положительного сальдо текущего счета на этот год. Но оно при этом остается значимо положительным», — отметила она.

    Таким образом, если до вступления в силу ограничений ЦБ ожидал, что после всех экспортных и импортных операций в стране остается объем иностранной валюты, эквивалентный 123 млрд долларов, теперь он предполагает, что останется только 66 млрд долларов.

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    Комментарии 5

    Гость10 Фев 2023 в 18:33
    это они, небось, еще и свои йуани за СКВ держат в уме... завтра Коммунистическая Партия КНР установит им курс, какой наибуллиной и не снился в кошмарах...
    +1−0
    28029143310 Фев 2023 в 18:13
    Я обалдеваю от моей РФ и её ЦБ!
    Запад который "мы" "ненавидим" такой проклятый, а рубль-всё-всё-всё, а разговор в РФ идет о торговле "проклятыми" долларами и евро и их запасами!!!!
    Вы себе можете представить, что во время Великой Отечественной СССР торговал бы германскими фашистскими марками и делал бы на них бизнес и запасы??
    +3−0
    funtanka10 Фев 2023 в 17:51
    Сальдо шмальдо... Нормальные товары не возят, а Китай гонит подсанционное втридорога с учётом рисков. Вот и весь прогноз.
    +1−0
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