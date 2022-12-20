Где найти Деда Мороза: 15 детских ëлок от Тридевятого царства до тура в космос

Фото: detifm.ru Поделиться Поделиться





Хотя встреча 2023 года обещает быть не самой шумной, праздник уже приходит в общественные пространства. Встреча с Дедом Морозом другой культуры, приключения на сцене со светящимися браслетами или снежная сказка в реалиях робомира — ёлок много, и есть из чего выбирать.

В гиде «Фонтанки» — самые интересные площадки с хороводами, весельем и подарками. И это точно дешевле топовых театров.

Настроиться на праздник в необычном стиле

На «Сибур Арене» большая украшенная ель вырастет посреди зала в финале приключений зрителей и артистов по мирам Александра Пушкина. Витязей, город со златоглавыми церквями, белочку, которая умеет разгрызать самые крепкие изумрудные орехи, и даже три десятка богатырей — всё как в «Сказке о царе Салтане» — в Петербург привезла команда Большого Московского цирка. «Новогодним» спектакль сделают сюрпризы в финале, а до этого гимнасты, акробаты, канатоходцы и клоуны создадут на арене мир с островами и морями при помощи мастерства и гигантских сборных и надувных конструкций. Представления «Кабы я была царица» дают с 30 декабря по 4 января, иногда по несколько раз в день, так что расписание на интересующую дату лучше смотреть на сайте. 0+



Сказочную тему в зимней стилистике продолжает представление «Алиса и чудесный Новый Год» (0+) в киноцентре «Родина». Перед тем, как герои из известных мультфильмов и сказок отправятся за приключениями, они предложат детям размяться, спеть и потанцевать, поучаствовать в конкурсах и викторинах и, конечно, встретиться с Дедом Морозом, чтобы получить подарок. Кстати, героиню Кэрролла сделали «ведущей праздника» и на ëлке «Новый год в «Зазеркалье» (0+). С 22 декабря по 6 января в одноименном театре идёт праздничный спектакль о том, как девочка захотела занять роль Снегурочки и оказалась среди конкуренток из разных миров. Конкурсы, загадки и тесты для желающих стать хранителями главного зимнего праздника стартуют в фойе за полчаса до начала представления и продолжаются в зале, как только гаснет свет.



Детективная праздничная история в формате «Новый год на крыше» (6+) весь конец декабря продлится в Выборгском дворце культуры. Дед Мороз, Снегурочка, а вместе с ними и зрители будут разбираться в том, почему собаки вдруг захотели украсть праздник у кошек и что из этого вышло. Животных играют актëры петербургских театров и труппы балета «Импульс». В Выборгском же дворце культуры режиссëр Денис Исаков на исходе декабря представляет «обновлëнную версию» «Снежной королевы». В программе под названием «Волшебное зеркало Деда Мороза» (0+) герои Андерсена вынуждены обратиться к доброму повелителю зимы, чтобы сохранить мир и гармонию в фантастическом мире, и вместе с залом ждут новогоднего чуда. Спектакль играют 29 декабря в 13:30 и 3 января в 12:00.



Фото: dkvdk.ru Поделиться Поделиться





В Доме молодëжи Петербурга 25 декабря и 6 января идет нестандартная, смелая «КиберРобоЕлка» (6+). Главные действующие лица — роботы-трансформеры. За 45 минут до начала представления в фойе детей «введут в курс дела», устроив серию активных игр и конкурсов, чтобы все в зале размялись и были в боевом настроении. Бороться со злом механическим героям, конечно, поможет сам Дед Мороз. Когда победа будет одержана, все зрители получат подарки-благодарности от самих трансформеров.



Фото: https://vk.com/roboelkaspb Поделиться Поделиться





Сходить в театр

Детские театры Петербурга подготовили программы на своих площадках, и тут тоже есть из чего выбирать. Театр «На Неве» с 24 декабря по 8 января даëт «Щелкунчика» (0+), и перед тем, как начать историю про приключения девочки Маши, заколдованного принца и орех Кракатук, детей тут знакомят с долгожданным Дедом Морозом и его внучкой. Так как по мотивам гофмановской классики сказка ставилась для самых маленьких, даже ужасная Мышильда получилась не так страшна: в спектакле у нее не три и не семь, а всего одна голова. Ну а гибнут злодейка и еë сын от горячего шоколада.



Новогодняя суета — в театре «Карамболь». Мюзикл «Новогодние приключения в стране сказок» (0+) объединил в сюжете множество персонажей, а ещё «погони, похищения и колдовство». Разобраться в том, как это Василиса Прекрасная вдруг стала Бабой-ягой, конечно, придётся повелителю Нового года. Представления и развлечения у ëлки для маленьких зрителей и их родителей запланированы на 25 и 26 декабря на сцене Дворца искусств Ленинградской области (бывший ДК имени Горького).



Фото: Музыкальный театр «Карамболь» Поделиться Поделиться





Не менее шумно и весело 24 декабря и все последующие дни вплоть до конца месяца в «Мюзик-холле». Театру срочно понадобилась помощь детей, ведь скоро Новый год, а Дед Мороз остался без валенок: они почему-то сбежали. Снегурочка собирает команду, чтобы поискать пару ботинок в других странах, а заодно познакомиться с зарубежными коллегами — местными Дедами Морозами, их роднëй и помощниками. Миссия была названа «Новогодний побег» (0+). Повторение программы — 2, 3, 6 и 8 января.



В Театре марионеток им. Е. С. Деммени новогоднее празднество также стартует 25 декабря, а значит, каждый спектакль афиши будет предварять интермедия. Кот и Кролик собираются отчаянно бороться за звание главного символа года. Дед Мороз и Снегурочка их, конечно, помирят, а потом все вместе дружно слепят снеговика и зажгут огоньки на ёлке. На сцене в эти праздничные дни — кукольные спектакли «Подарок для Деда Мороза» (0+) о путешествии обезьянки из жаркой Африки в Лапландию, «Золушка» (0+), а также «Щелкунчик» (6+).

Новогоднее настроение поддерживают и в Балтийском доме: перед всеми утренними детскими спектаклями Большой сцены с 28 декабря по 8 января в фойе будут принимать в Новогоднюю академию волшебников (0+). Как говорят в театре, каждый её студент не только научится колдовать, но и «получит в подарок волшебную палочку».



Продолжить веселье после праздников Желающим выбраться из дома «в свет» уже 2 января стоит присмотреться к программе Концертного зала «Колизей». Театральные артисты и циркачи возьмут зрителей за руку, проведут их по сказочному лесу и научат бороться со злом. В программе «Похищение ёлки» (0+) — мини-шоу света, для которого зрителям выдадут светящиеся браслеты, хоровод с Дедом Морозом и сладкие подарки. Последнее представление запланировано на 5 января.

Ближе к концу новогодних каникул вернуться в царство веселья и тайн предлагает «Елка Детского радио» (6+). Во Дворце искусств Ленинградской области 6 и 7 января в 10:30 и 13:30 герои Веснушка и Капитошка познакомят детей с «очень странным персонажем Колобродом», который просит помощи в спасении Тридевятого царства. Герои новогоднего музыкального представления должны вызволить богатырей из плена Бабы-яги, Змея Горыныча и Кощея Бессмертного.



Фото: detifm.ru Поделиться Поделиться





Одновременно, 7 января, почти в самом конце школьных каникул, в 13:00 дети познакомятся с Дедом Морозом космическим. Путь к нему, конечно, будет нелёгким, поэтому проводниками зрителей от Планеты подарков к Планетам желаний и новогодних ёлок в ДК «Выборгский» станут, например Кот-робот, Собаки-забияки, Гусеница-волшебница и другие фантастические создания. Миссия получила кодовое название «Планета новогодних ëлок» (0+).

Из-за роста заболеваемости в городе есть риск отмены мероприятий, поэтому актуальность каждого представления, как и точное расписание, лучше проверять заранее.



Ольга Минеева, специально для «Фонтанки.ру»

