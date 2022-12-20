Брешь в семейном бюджете. «Фонтанка» посмотрела, сколько стоит отвести детей в театры Петербурга на каникулах

Фото: Валентин Барановский/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Приобщить свое чадо к миру театра — горячее желание едва ли не каждого ответственного родителя. Тем более в Новый год — время чудес и волшебства. Правда, думать надо было раньше. Сейчас посмеяться над озорными проделками Карлсона и поверить в чудо, превратившее Щелкунчика в человека, в предстоящие новогодние каникулы уже влетит в копеечку. «Фонтанка» посмотрела, сколько стоят билеты в лучшие петербургские театры в дни школьных каникул с 1 по 8 января.



Мариинский театр. Царский жест

Рождественская сказка немецкого писателя Эрнста Теодора Амадея Гофмана не такая уж и детская, однако постановку неизменно включают в репертуар театра в дни школьных каникул. Посмотреть балет «Щелкунчик» в Мариинский театр ценители прекрасного приезжают даже из других городов, поэтому хлопотать о покупке билета нужно заранее.

Самый дешевый билет сейчас можно купить на 2 января за 5 тысяч рублей, правда, за такие деньги придется наблюдать за развитием сюжета из ложи второго или третьего яруса. Хочется быть к волшебству поближе? Пожалуйста. Но стоит дороже — на 8 января еще остались билеты на балкон второго яруса за 6,4 тысячи рублей. И ладно, если вы идете вдвоем, — брешь в 12,8 тысячи рублей в семейном бюджете еще как-то можно пережить. Другое дело, если детей у вас трое: выложить за четыре билета 25,6 тысячи рублей — жест поистине царский.



Не подходят указанные даты? Последний день, когда можно посмотреть «Щелкунчика» в Мариинском, — это 4 января. Но тут уже всё, что было из доступного, раскупили — осталась только середина третьего яруса за 7,5 тысячи.

Самый дорогой билет обойдется в 16,5 тысячи рублей — рассадка в ложе бельэтажа. Правда, на 4 число остался только один.

В Мариинском-2 можно посмотреть «Щелкунчик» 3, 5 и 6 января. Цены на билеты стартуют от 7,2 тысячи рублей.

Михайловский театр. Можно втиснуться в «десятку»

В дни каникул выбор постановок в Михайловском театре побогаче. Как дружба познается в беде, можно посмотреть 3 января на примере балета «Конёк-Горбунок». Утренний поход вдвоем с ребенком можно втиснуть в 10 тысяч рублей — цены на билет здесь начинаются от 5 тысяч. За эти деньги наблюдать за приключениями героев придется из ложи третьего яруса — или выглядывать из-за Царской ложи второго. На вечернем спектакле можно сэкономить тысячу — билеты стартуют от 4,5 тысячи рублей, правда, в остатке только места по бокам от сцены — в ложах третьего яруса.

Примерно такой же расклад и на балет «Щелкунчик», его можно посмотреть в Михайловском с 6 по 8 января.

Поход в оперу для детей «Золушка», которую дают 5 января, обойдется чуть дешевле. Вдвоем с ребенком музыкально-драматическое произведение о чудесном везении бедной девушки, ставшей избранницей принца, можно послушать за 5 тысяч — цены на билеты стартуют от 2,5 тысячи рублей, правда, всё в ту же боковую ложу третьего яруса, но главное, что они всё ещё есть.

Большой драмтеатр им. Г. А. Товстоногова. За 800 на бельэтаж



В дни школьных каникул на второй сцене театра ставят сказку «Черная скрипочка» по мотивам произведения шведского писателя Ульфа Старка. Эксперты заявляют, что необыкновенная история пробирает до глубины души: оказавшись в руках неумелого мальчика, волшебный инструмент всё равно делает свое дело — спасает от смерти тяжелобольную девочку. Цены отличаются заметной демократичностью — стартуют от 1,5 тысячи рублей в партер, если поторопиться, можно купить в бельэтаж за 800, они ещё есть в продаже, и даже сходить всей семьей. Но что самое приятное, 14-летний может расплатиться за просмотр «Пушкинской картой». За билет для 12-летнего придется заплатить полную стоимость.



Театр музыкальной комедии. Места вразброс

В Театре музыкальной комедии со 2 по 4 января для детей будут играть «Алису в Стране Чудес». Развернуться по цене здесь есть где — цена на билет начинается от 400 рублей, правда, за эти деньги остались места лишь в ложе балкона. Если хочется посмотреть на воображаемый мир Алисы поближе, 2 января ещё есть 10 мест по 750 рублей на балконе. Цены даже позволяют отвести на спектакль большую семью с тремя детьми и сесть в партер — билет обойдется в 2,25 тысячи рублей, но рассаживаться придется вразброс, поскольку места рядом уже разобрали.



Театр «Мастерская». Дешевых — три билета

В новогоднем репертуаре театра для всей семьи — аж пять постановок: и «Малыш и Карлсон», и «Бременские музыканты», и «Винни Пух», и «Том Сойер», и даже «Щелкунчик». Самый дешевый билет обойдется в 1,1 тысячи рублей с рассадкой в партере по краям, самый дорогой — в 3,6 в центре. Более того, рассчитаться можно «Пушкинской картой». Проблема в том, что дешевых билетов, например на 8 января, осталось всего 3.

Малый драматический театр. Свободных мест ещё вдвое больше, чем занятых

В дни школьных каникул богат на репертуар для детей и Малый драматический театр. Младшеклассникам тут сыграют «Русалочку», «Муму» и «Звездного мальчика», для ребят постарше ставят «Повелителя мух» и «Где нет зимы». И те и другие с новогодним сказочным настроением общего имеют меньше, чем кажется, но вы уж определитесь, вам шашечки или ехать? На антиутопию Уильяма Голдинга можно успеть купить билеты по 600 рублей и даже сесть в партер. За билетами на «Русалочку» можно идти вообще не спеша: свободных мест ещё вдвое больше, чем занятых. Цена билета — от 600 рублей до 1,2 тысячи.



«Ленинград Центр». В партер с подарком за 5 тысяч

В театре на Потемкинской в каникулы Снеговик летит на Луну. Фигурально на спутник Земли запускать никого не будут — так называется детское новогоднее шоу, которое разыграют 4 января и с 6-го по 8-е. Представление длится 1 час и подойдет для детей от 3-х лет. За места с новогодним подарком в партере придется выложить 5 тысяч рублей, в амфитеатр — дешевле, за 3,5 тысячи. На 4 января за билетами стоит поторопиться — в партере осталось всего 6 мест. Зато чем дальше от Нового года, тем билетов больше.

Эрмитажный театр. Самый дешевый билет 3,5 тысячи

Кто не попал на «Щелкунчика» в Мариинском, может попытать счастья в Эрмитажном театре — в дни школьных каникул балет со спецэффектами здесь поставят четыре раза. Торопиться нужно и сюда — на 4 января осталось 15 билетов, самый дешевый обойдется в 3,5 тысячи рублей, самый дорогой — в 5.



Театр «Буфф». На техасского «Колобка» билеты проданы



Театр на Заневском в январские каникулы каждый день играет «Приключения Джонни Пончика» из Техаса, сюжетом напоминающий сказку про Колобка. На спектакль для детей от 4-х лет не попасть — все билеты проданы. Школьникам ежедневно ставят «Снежную Королеву», самый дешевый билет обойдется в 550 рублей, самый дорогой — в 1,05. Они того и гляди закончатся: на 2 января осталось всего 6.

Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»