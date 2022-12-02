Вслед за товарищами в Петербурге арестованы двое иностранцев, обвиняемых в похищении земляка и разбое

Фрунзенский райсуд Петербурга арестовал двоих иностранцев, которых обвиняют в похищении человека и разбое. Следствие полагает, что они требовали у земляка 6 миллионов рублей, чтобы ему не пришлось называть себя геем.



Сунатулло Шахобидинов и Диловари Кодирзода вину признали частично, сообщает 2 декабря объединенная пресс-служба городских судов. Под стражей они останутся до 29 января.



Ранее такую же меру пресечения избрали еще двоим обвиняемым — Бехрузджони Кодирзоде и Довуджону Гулзоде. По предварительным данным, четверка уроженцев Таджикистана напала на 28-летнего земляка, увезла его на машине в Ленобласть, била, пугала ножом и пистолетом. Якобы молодые люди (им от 25 до 32 лет) заставляли жертву на камеру назвать себя геем, но предлагали оставить его в покое за 6 миллионов рублей.

