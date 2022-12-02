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    Вслед за товарищами в Петербурге арестованы двое иностранцев, обвиняемых в похищении земляка и разбое

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    Фрунзенский райсуд Петербурга арестовал двоих иностранцев, которых обвиняют в похищении человека и разбое. Следствие полагает, что они требовали у земляка 6 миллионов рублей, чтобы ему не пришлось называть себя геем.

    Сунатулло Шахобидинов и Диловари Кодирзода вину признали частично, сообщает 2 декабря объединенная пресс-служба городских судов. Под стражей они останутся до 29 января.

    Ранее такую же меру пресечения избрали еще двоим обвиняемым — Бехрузджони Кодирзоде и Довуджону Гулзоде. По предварительным данным, четверка уроженцев Таджикистана напала на 28-летнего земляка, увезла его на машине в Ленобласть, била, пугала ножом и пистолетом. Якобы молодые люди (им от 25 до 32 лет) заставляли жертву на камеру назвать себя геем, но предлагали оставить его в покое за 6 миллионов рублей.

    План не сработал, но, по версии следствия, у фигурантов остались паспорт потерпевшего, часы за 20 тысяч, телефон такой же стоимости и незначительная сумма, которую перевели с чужого счёта.

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