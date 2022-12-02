Двое иностранцев арестованы после покушения на честь и 6 млн земляка в Петербурге

Фрунзенский райсуд Петербурга избирает меру пресечения иностранцам, в которых следствие видит этническую группировку. Двое уже арестованы.



Как сообщили в пресс-службе судов Петербурга, 2 декабря суд заключил под стражу Бехрузджони Кодирзоду и Довуджона Гулзоде. Им предъявлено обвинение в разбое и похищении человека.



«Фонтанка» рассказывала, что жертвой стал 28-летний приезжий из Таджикистана. Его соотечественники напали на него на Дунайском проспекте, усадили в «Рено» и вывезли в область. Поездка была болезненной: молодого мужчину били, пугали ножом и пистолетом, требовали деньги и заставляли на камеру называть себя геем. Спасти себя от бесчестья предлагали за 6 млн рублей.

