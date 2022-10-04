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    На КАД массовые аварии собрали «хвост» в пять километров. Без пострадавших не обошлось

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    Авария из трёх автомобилей на петербургской кольцевой автодороге в Красногвардейском районе города получила вторую серию: через пять минут практически там же не разъехались ещё пятеро, есть пострадавший.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Последствия 4 октября показали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». По словам очевидцев, перед съездом на улицу Руставели несколько полос заняли девять машин, водители засекают время в пробке.

    «40 минут стоял», — рассказывает один из них в комментариях. По данным «Яндекса», в пять часов вечера затор на внешней стороне КАД до Шафировского проспекта превышал 7 км. Через два с половиной часа «хвост» потерял пару километров.

    Пробку обеспечила не одна авария. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в 16:10 на кольцевой в районе Шафировского столкнулись три попутных автомобиля. Почти сразу к ним в компанию попал четвёртый — аварийно остановившийся в той же полосе. Через несколько минут столкнулись ещё пять попутных легковых. В последнем ДТП есть пострадавший.

    «Заняты 3-я и 4-я полосы. Затор 5 км», — уточнили в пресс-службе.

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