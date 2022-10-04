Водитель «Соляриса» устроил второе за пять минут ДТП на КАД и уехал в больницу с тяжёлыми травмами

Пострадавшего в массовой аварии на петербургской кольцевой автодороге увезли в больницу в тяжёлом состоянии. Об этом «Фонтанке» 4 октября сообщили в ГУ МВД по региону.
По данным ведомства, 30-летний водитель «Хёндэ Солярис» столкнулся с автомобилем той же модели, стоявшим на 38-м километре КАД, так, что досталось ещё двоим — «Дэу Нексии» и «Киа Спортейдж». Мужчину госпитализировали в тяжёлом состоянии, других пострадавших нет.
Детали случившегося и данные участников устанавливают сотрудники ДПС.
Последствия аварии попали на видео, пробка растянулась на 5 км. В ФКУ Упрдор «Северо-Запад» рассказали, что ДТП на участке стало вторым за несколько минут, в первом пострадали только машины.