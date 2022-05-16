На Большой Разночинной полыхает доходный дом. Из окон под крышей валит густой дым

Вечером понедельника, 16 мая, на Большой Разночинной, 7, загорелся доходный дом Ротина. Фотографиями и видео с места событий с «Фонтанкой» поделились очевидцы.
На кадрах видно, что из окон под крышей валят клубы густого дыма. На месте уже работают спасатели. Сведений о пострадавших нет.
По данным из открытых источников, доходный дом П. П. Ротина на Большой Разночинной, 7, был построен в 1908 году.
Читатель «Фонтанки» Евгений
UPD: По данным ГУ МЧС, на чердаке жилого дома горела обстановка на площади 25 квадратных метров. В 20:09 пожар был локализован. На месте работают 20 спасателей и 4 единицы техники.