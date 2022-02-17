Нельзя просто взять и открыть границы. Почему Россия не отпускает в Прибалтику

автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться







Литва и Латвия объявили о снятии запрета на поездки российских туристов — впервые с марта 2020 года. Литва готова принимать россиян в апреле — с отрицательным ПЦР или признанным в ЕС сертификатом о вакцинации. Латвия сроки пока не уточнила, но обозначила, что для въезда тоже понадобится ПЦР. Стоит отметить, Эстония объявила о готовности принимать российских туристов еще в прошлом году. Но де-факто эти поездки все еще под запретом: те, кто попытался поехать на машине или автобусе, были развернуты российскими пограничниками домой. Причина — закрытие сухопутных границ, введенное еще на заре пандемии COVID-19.



Запрет на выезд из страны без уважительных причин был введен в конце марта 2020 года распоряжением Правительства РФ. Погранслужба ФСБ взяла под козырек и перестала выпускать всех подряд. Трансграничный туризм умер одним днем.

Поначалу эта мера казалась логичной: почти все случаи коронавируса были привозными — как раз вот такими вот беспечными туристами. Невиданный со времен ОВИРов позднего СССР порядок, при котором человеку надо было доказывать свое право поехать за границу, на фоне апрельского локдауна не казался чем-то особенно тоталитарным. Тем более что и соседние страны одна за другой запрещали въезд туристов — не только российских, а вообще всех.

Но уже к осени 2020 года запрет стал смягчаться. Категории граждан, которым было позволено покидать страну, постепенно расширялся. Правда, все еще оставаясь весьма эксклюзивным. И даже обладатели видов на жительство сопредельных стран лишний раз старались не светиться на границе — действовало правило, по которому выехать можно было лишь один раз. Вернешься домой, и во второй раз уже не выпустят.



Хотя появилось весьма абсурдное исключение: выезжать за границу туристам стало можно на самолетах. Почему-то полет три-четыре часа в битком набитом салоне чиновникам показался менее опасным, чем поездка в автобусе или собственной машине.

Как бы то ни было, подавляющее большинство российских туристов возможность выезжать все же получили. Их обложили квазиналогами на путешествия — повышенными ценами на билеты и обязанностью по два раза сдавать платные ПЦР всей семьей по возвращении. Но лед тронулся, и как таковой запрет покидать страну туристам был преодолен. Да, надо было следить, какие страны соглашались принимать нас и куда можно было улететь — напрямую или с пересадками. Но в целом про мартовское распоряжение правительства забыли.

Однако жители Петербурга привыкли путешествовать по миру через соседние страны, к примеру дешевыми рейсами Ryanair из Таллина или Лаппенранты. Да и просто на выходные съездить в Таллин или Ригу — «чисто питерская история». Как и на день туда-сюда по магазинам — в Котку, Лаппенранту или Иматру. Но как раз эти путешествия по неизвестной науке и не объясненной чиновниками причине так и остались под запретом. Да, в мае 2021 года открылась форточка заколоченного наглухо окна в Европу: российские пограничники стали выпускать владельцев зарубежной недвижимости (заодно, кстати, всех пересчитали и собрали базу, у кого где что). Проще стало ездить к родственникам, по учебе и работе. Появилась отдельная категория медицинских путешественников в прибалтийские санатории. Поезд «Аллегро» приравняли к самолетам. Но в целом запрет все еще действует и о его отмене речи не идет.



«Фонтанка» направила запрос в аппарат правительства РФ с просьбой разъяснить, почему это правило все еще действует и когда его отменят. Ответ пришел быстро:

— В ответ на ваше обращение от 17 февраля сообщаем, что информация обо всех принимаемых решениях публикуется на официальном сайте Правительства. О внесении изменений в Распоряжение Правительства РФ от № 736 от 27 марта 2020 года будет сообщено дополнительно, когда такие решения будут приняты. С уважением, пресс-служба правительства РФ.

В петербургском комитете по развитию туризма заверили, что в целом поддерживают открытие сухопутных границ для россиян. «Мы вместе с Ростуризмом всегда за то, чтобы при первой возможности ограничения минимизировать», — заявил глава ведомства Сергей Корнеев. Но на вопрос о предпринимаемых для этого шагах чиновник не ответил, предложив обратиться в МИД и Ростуризм.

Из МИД на момент публикации ответа не поступило. В Ростуризме дали понять, что просто так взять и открыть сухопутные границы не получится. «Много факторов и тех, кто реально такие решения принимает. За правительство и МИД мы говорить не можем», — прокомментировали в пресс-службе. Также в Ростуризме предложили изучить свежее интервью главы ведомства Зарины Догузовой «Известиям». В нем говорится, что «Россия несет колоссальные потери из-за остановки въездного туризма», но и внутренний туризм пока не вернулся к допандемийным показателям. Возможно, логика решения «пока не выпускать» как раз в том, чтобы поддержать отечественного производителя туристических услуг.



Но, с другой стороны, власти ничего не делают для того, чтобы облегчить въезд иностранцам. Для довольно широкого перечня стран въезд открыт, но возможность получить электронную визу в Петербург заморожена, а отказ признавать европейские вакцины лишает интуристов права посещать рестораны, музеи и другие культурные места.

Обычно российские власти пеняют на необходимость соблюдения принципа взаимности при закручивании и раскручивании трансграничных гаек. Но в отношении Прибалтики тут не на что сослаться — соседи уже объявили о готовности принимать россиян.

Несмотря на все трудности, спрос на поездки из Петербурга в Прибалтику есть. В четверг, 17 февраля, автобусный оператор LuxExpress объявил об увеличении частоты рейсов с 24 до 28 в неделю. Автобусы пустыми не ездят — как минимум пять рейсов в неделю полностью распродаются.

Сейчас турпоток составляет треть от допандемийного, говорит Райт Реммель, генеральный директор АО «Евролайнс» (российское представительство Lux Express Group). «К концу года на эстонском направлении нам удастся выйти по количеству рейсов на уровень 60–65 % от пиковых допандемийных показателей», — считает он. Но для полного восстановления объемов автобусных перевозок понадобится до полутора лет. «Мы хотели бы еще раз обратить внимание, что в то время, когда прибалтийские государства постепенно открываются для российского туриста, по-прежнему не решен вопрос выезда из России в эти страны с туристическими целями наземным путем», — подчеркивает топ-менеджер.



По его мнению, открытие границ другими странами Прибалтики даже в одностороннем порядке скажется положительно на турпотоке. «Если правительство Латвии разрешит въезжать в страну российским гражданам с отрицательными результатами ПЦР-тестов, то мы будем готовы оперативно вернуть автобусы на линию Петербург — Рига. В этом случае вполне реально достигнуть к концу года уровня 50% от числа рейсов до пандемии», — отмечает Райт Реммель.

Гендиректор ООО «Эколайнс рус» Андрей Волков, напротив, говорит, что роста перевозок нет. Его компания возила до пандемии путешественников из Петербурга в Финляндию и Таллин, а оттуда — с пересадками дальше по Европе. Сейчас обычных туристов нет, билеты покупают только те, кто едет по необходимости — по нескольким описанным в распоряжении правительства причинам. В последние пару недель наблюдается заметный спад потока: февраль — традиционный «мертвый сезон». «Что касается, к примеру, Финляндии, то в январе там бушевал «омикрон», и число поездок также снижалось. К примеру, мы были вынуждены вместо ежедневных рейсов оставить только три в неделю», — рассказывает Андрей Волков.



При этом он уверен — как только действие распоряжения закончится, рынок ожидает взрывной рост (как минимум, в Прибалтику) — из-за колоссального отложенного спроса. «Все эти пандемийные годы мы сохраняли нашу инфраструктуру, держали ее «под парами», надеясь, что вот-вот ограничения будут сняты. Так что к открытию этого направления мы готовы», — заверяет Андрей Волков.

Петербургские туроператоры, которые до пандемии работали на прибалтийском направлении, считают, что до снятия ограничений на сухопутное пересечение границы говорить о восстановлении массового туризма не приходится. «До пандемии на Новый год у нас уходило 50 автобусов только в Эстонию, в другие пиковые даты от 30 до 50 автобусов. В межсезонье — 4–5 автобусов в неделю», — комментирует директор петербургского филиала «Интуриста» Александр Мусихин. Но дать оценку всему рынку топ-менеджер затруднился. «Эти сладкие времена уже забыл», — говорит он.

Сейчас россияне могут попасть в Эстонию на самолете, но прямого авиасообщения нет, а билеты через Ригу или Хельсинки стоят недешево, напоминает топ-менеджер. Выехать на машине или автобусе в Эстонию можно с медицинским целями, хотя это далеко не массовый вид туризма. «Весь прибалтийский туризм на полной паузе, ждем открытия наземного сообщения», — говорит Александр Мусихин. При этом, по словам топ-менеджера, у участников рынка нет информации от властей, в чем смысл сохранения ограничений. Но в том, что другие страны открываются для россиян, участники рынка видят позитивную тенденцию.

Компания «Петротур» организовала туры в эстонские санатории. Спрос невелик: в январе и феврале уезжала одна группа в месяц, на мартовские праздники ажиотажа тоже не наблюдается — возможно, скоро эти туры придется продавать со скидками. «Потребитель не желает переплачивать и занял выжидательную позицию», — говорит генеральный директор компании Игорь Мазулов. По мнению топ-менеджера, власти региона проблема закрытия сухопутных границ не сильно волнует, а Ростуризм больше озабочен смягчением условий въезда для иностранцев.

«Сейчас иностранцев пускают в Россию по ПЦР, но в Петербурге они никуда не могут сходить, так как не имеют QR-кода. С 21 февраля их начнут выдавать по тесту на антитела, но пока неясно, как иностранцы, не имеющие личного кабинета на «Госуслугах», смогут его получить», — отмечает Игорь Мазулов. По оценке «Интуриста», пока организованный турпоток в Петербург из Эстонии и Финляндии — это лишь 2–5% от допандемийного уровня.

Денис Лебедев, Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

