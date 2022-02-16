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Вслед за Литвой для россиян открывается Латвия

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Латвия разрешит въезд российским туристам при соблюдении определенных условий. Об этом со ссылкой на парламентского секретаря МИД Латвии Яниса Бекериса 16 февраля сообщает издание Delfi.

Для того чтобы въехать на территорию Латвии, гражданам РФ потребуется отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. При этом процесс выдачи виз останется прежним, для этого тест не понадобится. В целом, по словам Бекериса, ограничения в Латвии несколько изменятся — в частности, страна намерена отказаться от списка «безопасных» и «небезопасных» по коронавирусу стран до дальнейших распоряжений правительства. Подробности процедуры сдачи теста Бекерис не уточнил.

Сроки отмены запрета на въезд для российских туристов не уточняются. В то же время ранее сообщалось, что с 1 марта в Латвии отменят требование о соблюдении самоизоляции после въезда в страну.

Отметим, что на сайте Ростуризма пока указывается, что въезд в Латвию для россиян с целью туризма запрещен.

«Фонтанка» писала, что с 31 марта 2022 года граждане РФ, обладающие действующей шенгенской визой, при предъявлении отрицательного ПЦР-теста или сертификата о вакцинации одобренным в государстве препаратом, смогут въезжать на территорию Литвы.

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Комментарии (10)

***_555
И когда россиянские чинушки отменят запрет на выезд?
Swebaka
..."а кушать хочется всегда"?
Денеб
Латвия? Нет уж, спасибо! Лучше в Литву - доброжелательные люди, отличная недорогая еда и дружественная атмосфера........
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