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Литва открывается для российских туристов

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Консульство и визовые центры Литвы начинают прием заявлений на выдачу шенгенских виз по всем целям поездки. Об этом 16 февраля сообщает VFS Global.

Как уточняется в сообщении, с 31 марта 2022 года граждане РФ смогут въезжать на территорию Литвы при наличии действующей шенгенской визы и при предъявлении отрицательного ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до прибытия в страну, или сертификата о вакцинации, одобренным в государстве препаратом. «Спутник V» и другие российские препараты Литвой пока не признаны.

При подаче документов заявитель должен подтвердить, что въезд в страну планируется позже 31 марта 2022 года независимо от цели поездки. Соискателям на визу необходимо предварительно записаться на прием.

Ранее «Фонтанка» писала, что Финляндия продлила ограничения для российских туристов, но отменила обязательный тест. При этом некоторые финские политики уже выступили за снятие ограничений для российских туристов.

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Комментарии (6)

RMN
На абрамсы можно поехать посмотреть.
Леха Епта
Литва-то пустит. А РФ по земле выпустит? Или как с Эстонией будет?
266410437
Что там делать? Литовское пиво и в Пятерочке и в Красном-Белом продается. А больше там ничего нет.
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