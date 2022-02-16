Литва открывается для российских туристов

Консульство и визовые центры Литвы начинают прием заявлений на выдачу шенгенских виз по всем целям поездки. Об этом 16 февраля сообщает VFS Global.



Как уточняется в сообщении, с 31 марта 2022 года граждане РФ смогут въезжать на территорию Литвы при наличии действующей шенгенской визы и при предъявлении отрицательного ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до прибытия в страну, или сертификата о вакцинации, одобренным в государстве препаратом. «Спутник V» и другие российские препараты Литвой пока не признаны.

