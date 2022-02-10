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Оттепель. Финляндия продлила ограничения для российских туристов, но отменила обязательный тест

Власти Финляндии приняли решение продлить действие коронавирусных ограничений до 13 марта.

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«Пандемия коронавируса продолжается, поэтому для сохранения возможностей системы здравоохранения до 13 марта будут продлены ограничения на въезд», – сообщается 10 февраля на сайте МВД страны.

При этом власти Суоми анонсировали и послабление с 15 февраля. Так, отменяется требование об обязательном тесте на COVID-19, который стали требовать у путешественников в конце января. Однако на границе по-прежнему будут проверять сертификаты о вакцинации или перенесенном COVID-19.

Некоторые финские политики уже выступили за снятие ограничений для российских туристов.

Правила выдачи «шенгена» были изменены Финляндией в середине сентября 2021 года. Тогда добавили две новые категории: это собирающиеся в бизнес-командировку и обладатели многократной шенгенской визы с истекшим сроком годности, выданной Суоми на срок не менее 2 лет. Финская сторона всячески подчеркивает, что получение «шенгена» не гарантирует попадания в соседнюю страну.

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