Оттепель. Финляндия продлила ограничения для российских туристов, но отменила обязательный тест

«Пандемия коронавируса продолжается, поэтому для сохранения возможностей системы здравоохранения до 13 марта будут продлены ограничения на въезд», – сообщается 10 февраля на сайте МВД страны.



При этом власти Суоми анонсировали и послабление с 15 февраля. Так, отменяется требование об обязательном тесте на COVID-19, который стали требовать у путешественников в конце января. Однако на границе по-прежнему будут проверять сертификаты о вакцинации или перенесенном COVID-19.



Некоторые финские политики уже выступили за снятие ограничений для российских туристов.

