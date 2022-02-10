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«Омикрон» всё равно уже везде. В Финляндии предложили открыть границу для российских туристов

Финский еврокомиссар по международным вопросам и председатель парламентского комитета по социальным вопросам и здравоохранению выступили за снятие ограничений на российской границе.

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«Омикрон» уже распространился везде, поэтому нынешние ограничения, возможно, уже и не нужны. Поэтому можно обсуждать, как открыть приграничное движение, — цитирует 10 февраля Yle заявление комиссара ЕС по международному партнерству Ютту Урпилайнен.

По ее словам, ограничения можно было бы снять особенно для людей, прошедших полный курс вакцинации. Политик не уточнила, готова ли Суоми принимать «Спутник V».

Председатель парламентского комитета по социальным вопросам и здравоохранению Маркус Лохи также поддерживает идею снятия ограничения для путешествий из России. Он посетовал, что в Финляндии до сих пор не было дискуссии даже о критериях открытия границ.

«Учитывая эпидемическую ситуацию и характер вируса, это обсуждение необходимо начать сейчас», — указывает Лохи.

В конце января власти Суоми в очередной раз продлили ограничения для российских туристов. Правила выдачи «шенгена» были изменены Финляндией в середине сентября 2021 года. Тогда добавили две новые категории: это собирающиеся в бизнес-командировку и обладатели многократной шенгенской визы с истекшим сроком годности, выданной Суоми на срок не менее 2 лет. Финская сторона всячески подчеркивает, что получение «шенгена» не гарантирует попадания в соседнюю страну.

В конце прошлого года Финляндия начала признавать иностранные сертификаты о вакцинации. «Спутник V» в Евросоюзе до сих пор не принимают.

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Комментарии (4)

Bush1
Любители «настоящего йогурта» и шин с помойки заволновались.
07A
В Йемене война, при попадании ракеты смертность 100%. Насморк на разлет частей тела не влияет. Оспа фигня, вот залп из "Солнцепека" саудитов-это да!
Vvs Spb
Да собственно всех пускают. В Эстонию , давно не проблема въехать имея вакцинацию Спутник и бумаги подтвержающие. Проблема, что Россия не выпускает своих граждан без причин !!! И это совершенно точно.
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