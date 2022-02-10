«Омикрон» всё равно уже везде. В Финляндии предложили открыть границу для российских туристов

«Омикрон» уже распространился везде, поэтому нынешние ограничения, возможно, уже и не нужны. Поэтому можно обсуждать, как открыть приграничное движение, — цитирует 10 февраля Yle заявление комиссара ЕС по международному партнерству Ютту Урпилайнен.



По ее словам, ограничения можно было бы снять особенно для людей, прошедших полный курс вакцинации. Политик не уточнила, готова ли Суоми принимать «Спутник V».



Председатель парламентского комитета по социальным вопросам и здравоохранению Маркус Лохи также поддерживает идею снятия ограничения для путешествий из России. Он посетовал, что в Финляндии до сих пор не было дискуссии даже о критериях открытия границ.

