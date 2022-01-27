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Финляндия снова продлила ограничения для российских туристов

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Власти Финляндии приняли решение продлить ограничения на границе с Россией до середины февраля. Европейского ковида в стране опасаются меньше.

«Ограничения на внешних границах [Финляндии] продлены до 14 февраля», — сообщает 27 января МВД республики в пресс-релизе, опубликованном после заседания госсовета.

Власти Финляндии обосновали свое решение эпидемиологической обстановкой. С 21 декабря Суоми стала требовать у въезжающих россиян наличие отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.

При этом ограничения, введенные для прибывающих из стран ЕС, продлеваться не будут.

Правила выдачи «шенгена» были изменены Финляндией в середине сентября 2021-го. Тогда добавили две новые категории: собирающиеся в бизнес-командировку и обладатели многократной шенгенской визы с истекшим сроком годности, выданной Суоми на срок не менее 2 лет. Финская сторона всячески подчеркивает, что получение «шенгена» не гарантирует попадания в соседнюю страну.

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Комментарии (4)

тов
А не надо думать что финны друзья.

Пока землю свою не вернут - не успокоятся.
Денеб
Избушку, что ли, купить в Финке?
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