Финляндия снова продлила ограничения для российских туристов

Власти Финляндии приняли решение продлить ограничения на границе с Россией до середины февраля. Европейского ковида в стране опасаются меньше.
«Ограничения на внешних границах [Финляндии] продлены до 14 февраля», — сообщает 27 января МВД республики в пресс-релизе, опубликованном после заседания госсовета.
Власти Финляндии обосновали свое решение эпидемиологической обстановкой. С 21 декабря Суоми стала требовать у въезжающих россиян наличие отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.
При этом ограничения, введенные для прибывающих из стран ЕС, продлеваться не будут.
Правила выдачи «шенгена» были изменены Финляндией в середине сентября 2021-го. Тогда добавили две новые категории: собирающиеся в бизнес-командировку и обладатели многократной шенгенской визы с истекшим сроком годности, выданной Суоми на срок не менее 2 лет. Финская сторона всячески подчеркивает, что получение «шенгена» не гарантирует попадания в соседнюю страну.