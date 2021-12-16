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"Омикрон" в Петербурге

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Новогоднего чуда не случилось. Финляндия продлила ограничения для российских туристов

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Финляндия продлила коронавирусные ограничения на границе до середины января.

«Существующие ограничения на внешних границах будут продлены до 16 января 2022 года», — сообщается 16 декабря на сайте министерства внутренних дел республики.

Финские власти также рассматривают введение новых правил из-за штамма «омикрон». Одно из предложений — это требовать от прибывающих из-за пределов ЕС и шенгенской зоны отрицательный ПЦР-тест, даже при условии полной вакцинации.

До пандемии россияне активно ездили в Финляндию во время длинных выходных. В новогодние праздники трафик на границе возрастал на 20–30%.

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