Новогоднего чуда не случилось. Финляндия продлила ограничения для российских туристов

Финляндия продлила коронавирусные ограничения на границе до середины января.



«Существующие ограничения на внешних границах будут продлены до 16 января 2022 года», — сообщается 16 декабря на сайте министерства внутренних дел республики.



Финские власти также рассматривают введение новых правил из-за штамма «омикрон». Одно из предложений — это требовать от прибывающих из-за пределов ЕС и шенгенской зоны отрицательный ПЦР-тест, даже при условии полной вакцинации.



До пандемии россияне активно ездили в Финляндию во время длинных выходных. В новогодние праздники трафик на границе возрастал на 20–30%.

