Суд в Петербурге указал Минюсту на ошибки и оставил без движения иск о ликвидации ЛГБТ-фонда

Куйбышевский районный суд оставил без движения иск ГУ Министерства юстиции РФ по Петербургу и Ленобласти к благотворительному фонду «Сфера»* (иноагент) о ликвидации. Об этом 9 февраля сообщает объединенная пресс-служба городских судов.



Судья Ирина Воробьева указала на необходимость ссылки на конкретные основания, предусмотренные законодательством, посредством которых истец просит о ликвидации. Кроме того, если «Сфера» что-то нарушала, то орган, принимавший решение о ее регистрации, мог направить предупреждение в письменной форме, которое можно было бы обжаловать в суде. В случае неоднократного нарушения благотворительная организация может быть ликвидирована, то есть процедура предусматривает досудебный порядок урегулирования спора. В представленном суду административном иске сведения о соблюдении такого порядка отсутствуют, добавили в пресс-службе.

