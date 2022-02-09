Суд в Петербурге указал Минюсту на ошибки и оставил без движения иск о ликвидации ЛГБТ-фонда

Куйбышевский районный суд оставил без движения иск ГУ Министерства юстиции РФ по Петербургу и Ленобласти к благотворительному фонду «Сфера»* (иноагент) о ликвидации. Об этом 9 февраля сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
Судья Ирина Воробьева указала на необходимость ссылки на конкретные основания, предусмотренные законодательством, посредством которых истец просит о ликвидации. Кроме того, если «Сфера» что-то нарушала, то орган, принимавший решение о ее регистрации, мог направить предупреждение в письменной форме, которое можно было бы обжаловать в суде. В случае неоднократного нарушения благотворительная организация может быть ликвидирована, то есть процедура предусматривает досудебный порядок урегулирования спора. В представленном суду административном иске сведения о соблюдении такого порядка отсутствуют, добавили в пресс-службе.
Теперь региональному управлению Минюста нужно исправить указанные недостатки до конца февраля.
Благотворительный фонд «Сфера» выступает финансовым оператором «Российской ЛГБТ-сети»** (иноагент). Минюст настаивает, что проверка фонда выявила «грубые и множественные нарушения законодательства РФ, преимущественно носящие неустранимый характер».
*Включен в реестр НКО, «выполняющих функции иностранного агента», 1 марта 2016 года.
**Внесен в реестр незарегистрированных объединений-иноагентов 8 ноября 2021 года.