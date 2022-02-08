Поддержка ЛГБТ как угроза режиму законности. Минюст требует ликвидировать фонд «Сфера»* в Петербурге

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 8 февраля иск к «Сфере» зарегистрирован в Куйбышевском районном суде. Материалы переданы судье, к производству заявление пока не принято.

Главное управление Минюста по Петербургу и Ленобласти через суд требует ликвидировать благотворительный фонд «Сфера»*, выступающий финансовым оператором «Российской ЛГБТ-сети»**. Обе организации в реестре НКО-иноагентов.

«Вся деятельность «Сферы» идёт вразрез с государственной политикой, нацеленной на сохранение, приумножение и развитие человеческого капитала с учетом территориальной оседлости», — говорится в иске. Минюст полагает, что организация представляет угрозу публичному порядку и режиму законности в деятельности всех институтов гражданского общества.



Фонд на своём сайте декларирует содействие в обеспечении равных прав вне зависимости от сексуальной ориентации и гендерной идентичности, а также социальную и правовую помощь представителям ЛГБТ-сообщества и их близким.



В марте 2016 года «Сферу» внесли в список НКО-иноагентов. «Российская ЛГБТ-сеть», оператором которой является фонд, числится в списке незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.



*Включен в реестр НКО, «выполняющих функции иностранного агента», 1 марта 2016 года.



**Внесен в реестр незарегистрированных объединений-иноагентов 8 ноября 2021 года.