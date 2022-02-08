FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: -1
75.68р86.52р
Олимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDПодарки к праздникамОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Поддержка ЛГБТ как угроза режиму законности. Минюст требует ликвидировать фонд «Сфера»* в Петербурге

5
Печать

Главное управление Минюста по Петербургу и Ленобласти через суд требует ликвидировать благотворительный фонд «Сфера»*, выступающий финансовым оператором «Российской ЛГБТ-сети»**. Обе организации в реестре НКО-иноагентов.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 8 февраля иск к «Сфере» зарегистрирован в Куйбышевском районном суде. Материалы переданы судье, к производству заявление пока не принято.

Министерство настаивает, что проверка фонда выявила «грубые и множественные нарушения законодательства РФ, преимущественно носящие неустранимый характер».

«Вся деятельность «Сферы» идёт вразрез с государственной политикой, нацеленной на сохранение, приумножение и развитие человеческого капитала с учетом территориальной оседлости», — говорится в иске. Минюст полагает, что организация представляет угрозу публичному порядку и режиму законности в деятельности всех институтов гражданского общества.

Фонд на своём сайте декларирует содействие в обеспечении равных прав вне зависимости от сексуальной ориентации и гендерной идентичности, а также социальную и правовую помощь представителям ЛГБТ-сообщества и их близким.

В марте 2016 года «Сферу» внесли в список НКО-иноагентов. «Российская ЛГБТ-сеть», оператором которой является фонд, числится в списке незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

*Включен в реестр НКО, «выполняющих функции иностранного агента», 1 марта 2016 года.

**Внесен в реестр незарегистрированных объединений-иноагентов 8 ноября 2021 года.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

chip1
А в чем необходимо поддерживать представителя ЛГБТ? Какие дополнительные права сверх общих, гражданских им требуются?
260659631
а вот был бы фонд по отрыванию голов, то никаких нарушений не было бы
Awkward
...Так а в чём конкретно нарушения-то были?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний