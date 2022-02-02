В Петербурге основали Большую оркестровую премию. В жюри — Прокофьев и Шостакович

В Петербурге 2 февраля появилась новая Большая оркестровая премия «440 герц» — заявки от музыкальных коллективов всей России начали принимать на сайте. Президентом проекта стал худрук Филармонии им. Д. Д. Шостаковича Юрий Темирканов. Жюри возглавили дирижер Максим Шостакович и композитор Габриэль Прокофьев, а в программе, предоставляемой на конкурс, должно быть хотя бы одно из сочинений Дмитрия Шостаковича или Сергея Прокофьева: 2021 год для обоих — юбилейный.

Среди номинаций — «Лучшая оркестровая программа», «Лучшая работа дирижера», «Лучший солист оркестра», «Лучший исполнитель сольного концерта», «Лучший концертмейстер оркестра», «Дирижерский дебют», «За стилистическое единство программы», «Гость» (вручатся иностранному дирижеру, создавшему программу с российским оркестром) и «Событие» (вручается организации, предложившей и осуществившей неординарную идею). Также есть внеконкурсные номинации.



«Этому проекту нет аналогов, — рассказала руководитель проекта, исследователь дирижерского искусства, профессор, доктор искусствоведения Надежда Маркарян. — Тому есть объективная причина: в отличие от театра, который имеет много премий, или премий звукозаписи, как Grammy, наша премия — это премия онлайн-трансляций. То есть живых концертов, где одномоментно те, кто в зале, и интернет-аудитория переживают те же эмоции, что и артисты на сцене. И воспринимают трактовку в тот момент, когда она звучит. Раньше просто не было технической возможности создать эту премию».

Название премии — «440 герц» — отсылает к частоте звука «ля», на который настраивается оркестр. В день открытия премии в арт-подвале Филармонии появился ее символ — большой камертон, выполненный изо льда по эскизу Александра Кита мастером Алексеем Некрасовым.

Символ премии — ледяной камертон Фото: Алина Циопа/Фонтанка.ру Поделиться Поделиться







«Симфонические концерты в афише Филармонии, как правило, не повторяются, — объясняет Надежда Маркарян. — Но если и повторяются, подать заявку на премию с удачным концертом нет возможности, потому что жюри уже не сможет его услышать. А делать это заранее и звать жюри в другие города, когда может оказаться, что этот концерт организаторы не захотят выставлять на премию — тоже нецелесообразно. Поэтому такой премии никогда не было, но мир меняется. Идея трансляций возникла раньше, чем началась пандемия, но пандемия очень сильно этот процесс продвинула, сделала его очень активным во всем мире и дала возможность создать такую премию. Потому что онлайн-трансляция потом остается на площадках Филармонии, и таким образом можно продлить жизнь оркестровой программы».



В этом году на конкурс принимаются программы, исполненные и транслированные в течение 2021 года. Заявки собирают до 15 апреля, итоговый совет жюри пройдет в мае.

