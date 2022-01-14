Двое петербуржцев устроили самосуд на свидании с трансгендером. Милана оказалась с сюрпризом

К драматической развязке привело знакомство во «ВКонтакте». Суду Шарифов рассказал, что переписывался с Миланой, та была радушна и звала приходить с другом. В качестве «плюс один» поехал Собиров, который, в отличие от приятеля, смотрел девушке в лицо.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 14 января, виновными в грабеже признали Исрамшоха Шарифова и Орзу Собирова. В феврале прошлого года оба побывали в квартире в Коломягах, где, как установлено, с боем отобрали у хозяина ноутбук и 2,5 тысячи рублей.

«В квартире он помыл руки, а когда зашёл в комнату, то Собиров сказал ему, что потерпевший — мужчина, у него выбрито лицо и он говорит, как мужчина», — приводит показания фигуранта пресс-служба.



Милана сдалась и уточнила, что является трансгендером: по паспорту мужчина, на деле — только наполовину. Пока друзья осознавали новую действительность, хозяйка предложила им интим и будто бы даже настаивала, предлагая в качестве оплаты 2,5 тысячи.



Собиров пресёк словесные поползновения ударами в лицо и грудь. Приятели забрали деньги, прихватили ноутбук с откровенными фотографиями, поскольку якобы боялись, что новый знакомец записывал встречу. Напоследок Милану втолкнули в ванную комнату и заперли — чтобы не преследовала.



Приморский райсуд назначил обоим фигурантам два года в колонии общего режима. Кроме того, они должны компенсировать пострадавшему моральный вред: Шарифов двадцатью, а Собиров 30 тысячами рублей.

