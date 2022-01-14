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Двое петербуржцев устроили самосуд на свидании с трансгендером. Милана оказалась с сюрпризом

Приморский районный суд Петербурга вынес приговор двум мужчинам, ограбившим виртуальную знакомую на первом свидании. В ласковой Милане они не вовремя узнали Колю.

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Как сообщает объединённая пресс-служба судов 14 января, виновными в грабеже признали Исрамшоха Шарифова и Орзу Собирова. В феврале прошлого года оба побывали в квартире в Коломягах, где, как установлено, с боем отобрали у хозяина ноутбук и 2,5 тысячи рублей.

К драматической развязке привело знакомство во «ВКонтакте». Суду Шарифов рассказал, что переписывался с Миланой, та была радушна и звала приходить с другом. В качестве «плюс один» поехал Собиров, который, в отличие от приятеля, смотрел девушке в лицо.

«В квартире он помыл руки, а когда зашёл в комнату, то Собиров сказал ему, что потерпевший — мужчина, у него выбрито лицо и он говорит, как мужчина», — приводит показания фигуранта пресс-служба.

Милана сдалась и уточнила, что является трансгендером: по паспорту мужчина, на деле — только наполовину. Пока друзья осознавали новую действительность, хозяйка предложила им интим и будто бы даже настаивала, предлагая в качестве оплаты 2,5 тысячи.

Собиров пресёк словесные поползновения ударами в лицо и грудь. Приятели забрали деньги, прихватили ноутбук с откровенными фотографиями, поскольку якобы боялись, что новый знакомец записывал встречу. Напоследок Милану втолкнули в ванную комнату и заперли — чтобы не преследовала.

Приморский райсуд назначил обоим фигурантам два года в колонии общего режима. Кроме того, они должны компенсировать пострадавшему моральный вред: Шарифов двадцатью, а Собиров 30 тысячами рублей.

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Комментарии (18)

Cashmare
Оля из Сети
Я не могу ни есть, ни спать
Я лишь считаю до десяти
Иду тебя искать
Иду тебя искать.

И как же я сумел так влюбиться
Ведь сердце стучится теперь, и стучится, и не унимается
Я схватил телефон, я позвонил друзьям из милиции
И попросил найдите мне её, где она живет и чем она занимается.

Они сказали мне: щас все дела бросим и займемся твоим вопросом
Что ни сделаешь ради денег или ради хорошего парня
Через два дня они нашли тебя, ты оказалась Николаем Афанасьевичем 37 лет
Работающим в хлебопекарне.

Коля из Сети
Я не могу ни есть, ни спать
Я лишь считаю до десяти
Иду тебя искать
Иду тебя искать!

(ц) uma2rman
265055770
Не понял. На которую половину Милана была мужчиной?
houspi
Видимо Коля вместе с коками и часть мозга отрезал.
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