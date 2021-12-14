«Рыболовство китообразных запрещено». Госдума вводит запрет на забой морских млекопитающих

Государственная дума поддержала поправки правительства РФ в законы «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и «Об исключительной экономической зоне Российской Федерации», которые вводят запрет на промысел китообразных. Об этом 14 декабря сообщает сайт нижней палаты Федерального собрания.

«В целях обеспечения сохранения морских млекопитающих могут устанавливаться ограничения рыболовства морских млекопитающих в исключительной экономической зоне Российской Федерации, включая запрет и закрытие рыболовства отдельных видов морских млекопитающих», — сказано в изменённых положениях закона об исключительной экономической зоне РФ.

«Осуществление промышленного рыболовства и прибрежного рыболовства в отношении китообразных запрещено», — сказано в новом подпункте федерального закона.

В пояснительной записке отмечается, что «законопроектом предусмотрен запрет на осуществление промышленного и прибрежного рыболовства китов, дельфинов и морских свиней» и что он был разработан по поручению президента Владимира Путина.



В финансово-экономическом обосновании поправки отмечается, что изменения не потребуют дополнительного финансирования, а также «не приведут к уменьшению доходной части соответствующих бюджетов». «Предлагаемые законопроектом изменения не повлияют на достижение целей государственных программ Российской Федерации», — отдельно подчёркнуто в сопроводительных документах.



Поправки могут быть приняты в окончательном третьем чтении уже 15 декабря, сказано в карточке законопроекта на сайте Госдумы.

