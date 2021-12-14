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«Рыболовство китообразных запрещено». Госдума вводит запрет на забой морских млекопитающих

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Государственная дума поддержала поправки правительства РФ в законы «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и «Об исключительной экономической зоне Российской Федерации», которые вводят запрет на промысел китообразных. Об этом 14 декабря сообщает сайт нижней палаты Федерального собрания.

Фото: скриншот YouTube / Sea Shepherd
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«В целях обеспечения сохранения морских млекопитающих могут устанавливаться ограничения рыболовства морских млекопитающих в исключительной экономической зоне Российской Федерации, включая запрет и закрытие рыболовства отдельных видов морских млекопитающих», — сказано в изменённых положениях закона об исключительной экономической зоне РФ.

Запрет на промысел китовых прописывается новым положением закона рыболовстве.

«Осуществление промышленного рыболовства и прибрежного рыболовства в отношении китообразных запрещено», — сказано в новом подпункте федерального закона.

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В пояснительной записке отмечается, что «законопроектом предусмотрен запрет на осуществление промышленного и прибрежного рыболовства китов, дельфинов и морских свиней» и что он был разработан по поручению президента Владимира Путина.

В финансово-экономическом обосновании поправки отмечается, что изменения не потребуют дополнительного финансирования, а также «не приведут к уменьшению доходной части соответствующих бюджетов». «Предлагаемые законопроектом изменения не повлияют на достижение целей государственных программ Российской Федерации», — отдельно подчёркнуто в сопроводительных документах.

Поправки могут быть приняты в окончательном третьем чтении уже 15 декабря, сказано в карточке законопроекта на сайте Госдумы.

Фото: скриншот YouTube / Sea Shepherd

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Комментарии (1)

quqas
а щас что разрешён что-ли? промышленный то...
можно тока чукчам и для "научных" целей. вот последним можно и злоупотреблять
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