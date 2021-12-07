Гололедица собирает жертвы в Петербурге. «Ниссан» вылетел на тротуар Московского проспекта, каршеринг оставил капот на Медиков

В Петербурге в ночь с 6 на 7 декабря произошли два ДТП, вызванные, судя по предварительным данным, гололедицей. Об этом в группе «ДТП и ЧП» в соцсети «ВКонтакте» сообщили очевидцы.
На Московском проспекте у дома 27 Nissan вылетел на тротуар у входа в Сбербанк. По словам очевидца, никто, в том числе водитель, не пострадал.
Автомобиль каршеринга попал в ДТП на проспекте Медиков, в результате удара капот машины оказался практически смят. По данным очевидца, водитель не справился с управлением, однако остался цел.
«Фонтанка» запросила комментарий в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.