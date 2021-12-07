FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-13°C/Завтра: -13
73.67р83.11р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный ПетербургОбразование

Гололедица собирает жертвы в Петербурге. «Ниссан» вылетел на тротуар Московского проспекта, каршеринг оставил капот на Медиков

1
Печать

В Петербурге в ночь с 6 на 7 декабря произошли два ДТП, вызванные, судя по предварительным данным, гололедицей. Об этом в группе «ДТП и ЧП» в соцсети «ВКонтакте» сообщили очевидцы.

На Московском проспекте у дома 27 Nissan вылетел на тротуар у входа в Сбербанк. По словам очевидца, никто, в том числе водитель, не пострадал.

Автомобиль каршеринга попал в ДТП на проспекте Медиков, в результате удара капот машины оказался практически смят. По данным очевидца, водитель не справился с управлением, однако остался цел.

«Фонтанка» запросила комментарий в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Mr.Long
Жертвы отсутствия мозгов за рулём. Гололедица здесь ни при чём.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний

-1