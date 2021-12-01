Суд прекратил дело петербургского участкового, который ради «палки» составил рапорт на нацгвардейца

Фрунзенский районный суд прекратил уголовное дело в отношении участкового Евгения Бодунова, который решил улучшить личную статистику за счет коллеги из войск нацгвардии. Полицейский обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями и подлоге. Об этом 1 декабря сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.



Фабула событий такова — участковый из 27-го отдела Бодунов решил подтянуть свою статистику ради поощрения. В начале апреля 2017 года он составил протокол о распитии на старшего полицейского вневедомственной охраны войск нацгвардии из Московского района. На подпись начальнику 27-го отдела находчивый Бодунов отдал текст с подписями «нарушителя» и рапорт о доставлении, которого на самом деле не было. Ничего не подозревающий руководитель оставил свой автограф, а нацгвардеец получил наказание в виде штрафа в размере 500 рублей.