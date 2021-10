Маяковка отметит свое возвращение открытыми лекциями и экскурсиями

Устроители понимают, что на какие-то события места быстро закончатся, но советуют не отчаиваться и проверять накануне: вдруг места образуются. Будет экскурсия по «библиотеке будущего» (которая находится на территории старинного подворья): расскажут, какими новыми возможностями обладает нынешняя Маяковка. И возможно, вы предложите идею, как обустраивать двор библиотеки, — это называется «соучаствующее проектирование»: жители предлагают идеи, а власти и архитекторы их учитывают. Почитаем детскую книгу «Тео — театральный капитан» Нины Дашевской вместе с актерами Федором Климовым и Верой Латышевой, а ближе к вечеру узнаем, чего читать не стоит: популяризатор науки Александр Соколов расскажет, как антинаучные книжки маскируются под авторитетную литературу. С фотографом Дашей Калининой разберемся, как фотография работает на коллективную и личную память, а с редактором издательства «Бумкнига» Екатериной Галяткиной — почему слово «комикс» в России ассоциируется только с супергероями и чем-то несерьезным и почему «графический роман» — это отдельное искусство, а не микс из живописи, кино и литературы. Музыковед Валерия Величко расскажет о музыке в романе «Мастер и Маргарита» Булгакова (ее создают и говорящие имена героев), а на лекции профессора ЕУСПб Никиты Ломагина послушаем без перевода лекцию Energy Transition: What Does It Mean for Russia? Про то, чем для России обернется энергетический переход. Часть мероприятия 12+, но есть и 6+.