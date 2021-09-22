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Наш проект: Ближе к природе, но в черте города. Каким будет жилой комплекс рядом с Новоорловским лесопарком?

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