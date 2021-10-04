С начала 2021 года в Петербурге в эксплуатацию ввели 1061 дом (52 572 квартиры). Это в два раза больше, чем за 9 месяцев 2020 года (430 домов). Об этом 4 октября сообщили в городском комитете по строительству.
Только в сентябре застройщики сдали в 1,5 раза больше жилья (177 домов), чем за аналогичный период в 2020 году. Лидером по вводу жилья в прошлом месяце стал Пушкинский район — 51 дом на 1 043 квартиры.
На втором месте — Выборгский район, где сдан 21 дом на 916 квартир, а на третьем месте Невский район — 1 дом, 931 квартира.
Ранее «Фонтанка» рассказывала, что в Пушкинском районе реализуется проект комплексной застройки.
С начала года в Петербурге сдали 1061 дом. Это в два раза больше, чем в прошлом году
Лидером по вводу жилья в Петербурге стал Пушкинский район
С начала 2021 года в Петербурге в эксплуатацию ввели 1061 дом (52 572 квартиры). Это в два раза больше, чем за 9 месяцев 2020 года (430 домов). Об этом 4 октября сообщили в городском комитете по строительству.