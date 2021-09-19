Финны обсуждают снятие ограничений на въезд в страну в середине октября

В финском ведомстве здравоохранения и социального развития THL засомневались, имеет ли смысл продлевать ограничения на въезд в страну, как это планируется сейчас. Мнение начальника отдела безопасности здоровья THL Мики Салминена опубликовала вечером 18 сентября YLE.



По мнению чиновника, снять ограничения можно будет уже в середине октября — ведь в следующем месяце уже 80 % населения старше 12 лет будет полностью привито. При этом, отмечает СМИ, к настоящему моменту привито полностью только 66,3 % жителей Суоми старше 12 лет. За предыдущие сутки там зафиксировали 391 новый случай коронавируса.