Финны обсуждают снятие ограничений на въезд в страну в середине октября

В финском ведомстве здравоохранения и социального развития THL засомневались, имеет ли смысл продлевать ограничения на въезд в страну, как это планируется сейчас. Мнение начальника отдела безопасности здоровья THL Мики Салминена опубликовала вечером 18 сентября YLE.
По мнению чиновника, снять ограничения можно будет уже в середине октября — ведь в следующем месяце уже 80 % населения старше 12 лет будет полностью привито. При этом, отмечает СМИ, к настоящему моменту привито полностью только 66,3 % жителей Суоми старше 12 лет. За предыдущие сутки там зафиксировали 391 новый случай коронавируса.
Согласно текущему плану министерства социального обеспечения и здравоохранения, действие ограничений на въезд будет продлено до конца года.
Ранее стало известно, что с 1 октября расширяется список категорий, которые могут подать заявление на финскую визу. За ней смогут обратиться те, кто направляется в Финляндию в деловую поездку, а также обладатели многократных шенгенских виз с истекшим сроком действия, которые были выданы Финляндией на два года или более. Причем ее можно будет просить на любых основаниях — в том числе с целью туризма, и запрашивать за полгода до предполагаемой поездки. Так финны хотят избежать очередей в будущем и обеспечить россиян визами до открытия границ.