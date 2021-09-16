Достоевский где-то рядом. Театр «Мастерская» представит спектакль «Петруша, сын ты мой или нет?»

21 и 22 сентября в театре «Мастерская» состоится премьера спектакля «Петруша, сын ты мой или нет?». Главный режиссер театра «Мастерская» Роман Габриа в год 200-летия Достоевского для инсценировки из всего многостраничного романа «Бесы» выбрал сюжет про отца и сына Верховенских — Степана Трофимовича и Петра. Демонический Николай Ставрогин на сцене не появится, все герои — исключительно мужчины, но четырех персонажей играют актрисы Ксения Морозова (Антон Лаврентьевич, друг Степана Трофимовича), Арина Лыкова (Липутин), Кристина Куца (Праздношатающийся семинарист) и Марина Даминева (одна из сущностей Верховенского-сына).

Роман Габриа определяет жанр своей постановки как русская комедия дель арте, что в свою очередь дает определенный эстетический импульс не только художнику-постановщику, но и способу актерского существования. Сценограф Николай Слободяник придумал лаконичное оформление для «Петруши»: затянул сценическую коробку темными полотнищами, таким образом превратив ее в гигантский куб. И в этом кубе, как на сцене балагана, в лучах света, идущих из-под колосников, будут возникать и исчезать гротескные, искаженные, отталкивающие лики персонажей. Исполнители используют «преувеличенно комический грим, пародийно экстравагантную пластику, нарочитые интонации»: мир Достоевского оказывается гипертрофированно театрализованным.



Помимо Марины Даминевой роль младшего Верховенского в спектакле исполняют еще два актера (Илья Колецкий и Алексей Ведерников / Глеб Савчук). Каждый играет определенное состояние и ипостась героя. А ипостасей, как и бесов, будет предостаточно.



В роли старшего Верховенского — Арсений Семенов, в остальных ролях — Никита Капралов, Ричард Ардашин, Дмитрий Миков, Владимир Карпов, Николай Куглянт и Фома Бызгу.

