15 сентября — круглый стол «Прием в ВУЗы — 2021: успехи и уроки»

Изменения в правилах приему в вузы в 2021 году — в частности, переход на одну волну в зачислении студентов — вызвали немало ажиотажа среди абитуриентов. Подача «согласий» на зачисление в режиме онлайн перегружала сайты вузов, усугубляя накал страстей. Как это выглядело со стороны вузов, и какие выводы сделали по итогам этой приемной кампании — обсудим на круглом столе.

Изменения в правилах приему в вузы в 2021 году — в частности, переход на одну волну в зачислении студентов — вызвали немало ажиотажа среди абитуриентов. Подача «согласий» на зачисление в режиме онлайн перегружала сайты вузов, усугубляя накал страстей. Как это выглядело со стороны вузов, и какие выводы сделали по итогам этой приемной кампании — обсудим на круглом столе.



К участию в круглом столе приглашаются представители вузов и профильных комитетов.



По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте: «Фонтанка.ру»



Онлайн-конференция пройдет в 12:00 / 15 сентября 2021 года.



По вопросам участия обращаться:

Анастасия Петрова, +7 (953) 157–05–77 (пн-пт с 10.00 до 18.00), a.petrova@fontanka.ru