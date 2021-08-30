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15 сентября — круглый стол «Прием в ВУЗы — 2021: успехи и уроки»

Городской портал «Фонтанка.ру» проводит онлайн-заочный круглый стол на тему: «Прием в ВУЗы — 2021: успехи и уроки»

Изменения в правилах приему в вузы в 2021 году — в частности, переход на одну волну в зачислении студентов — вызвали немало ажиотажа среди абитуриентов. Подача «согласий» на зачисление в режиме онлайн перегружала сайты вузов, усугубляя накал страстей. Как это выглядело со стороны вузов, и какие выводы сделали по итогам этой приемной кампании — обсудим на круглом столе.

Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

  • Как прошла приемная кампания? Вырос ли конкурс в связи с возможностью подавать заявления на большее количество направлений в вузах?
  • Были ли технические трудности в связи с тем, что многие тянули до последнего и подавали заявки вечером 11 августа? Как с ними справлялись?
  • По всем ли специальностям удалось набрать студентов за одну волну? Вырос ли средний балл поступивших или наоборот?
  • Каковы перспективы оспорить решение приемной комиссии у тех, кто в итоге не попал никуда на бюджетные места?
  • Оцените плюс и минусы этой приемной кампании — что бы вы изменили, а что бы оставили?
  • Как начинается новый учебный год в вузах? В каком режиме вузы приступают к занятиям? Будет ли обучение полностью очным или частично останется онлайн?

Изменения в правилах приему в вузы в 2021 году — в частности, переход на одну волну в зачислении студентов — вызвали немало ажиотажа среди абитуриентов. Подача «согласий» на зачисление в режиме онлайн перегружала сайты вузов, усугубляя накал страстей. Как это выглядело со стороны вузов, и какие выводы сделали по итогам этой приемной кампании — обсудим на круглом столе.

К участию в круглом столе приглашаются представители вузов и профильных комитетов.

По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте: «Фонтанка.ру»

Онлайн-конференция пройдет в 12:00 / 15 сентября 2021 года.

По вопросам участия обращаться:

Анастасия Петрова, +7 (953) 157–05–77 (пн-пт с 10.00 до 18.00), a.petrova@fontanka.ru

План мероприятий

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