9 сентября — «Жизнь после ковида: что проверить и где пройти реабилитацию»

Отрицательный ПЦР-тест — еще не основание говорить о полном восстановлении после коронавирусной инфекции. Значительное количество выздоровевших пациентов продолжает испытывать ряд проблем со здоровьем, другие беспокоятся, что они могут быть, и хотели бы пройти какую-то диагностику, не переплачивая за бесполезные анализы и исследования. О том, что нужно делать после перенесенного ковида, обсудим на круглом столе «Доктора Питера» и «Фонтанки».
Приглашаем вас обсудить за круглым столом следующие вопросы:
— Какие анализы, исследования стоит сделать после перенесенного ковида? Стоит ли делать КТ и как часто?
— С какими основными последствиями перенесенного ковида сталкиваются люди? Какие органы и системы страдают больше всего?
— Что представляет из себя пост-ковидная реабилитация? Что она должна включать? Есть ли утвержденные протоколы?
— Какие программы для реабилитации предлагают частные клиники? Насколько они востребованы?
К участию приглашаются представители частных клиник, лабораторий и центры реабилитации.
По вопросам участия обращаться:
Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72
egorova@fontanka.ru