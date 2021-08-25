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9 сентября — «Жизнь после ковида: что проверить и где пройти реабилитацию»

Интернет-порталы «Доктор Питер» и «Фонтанка.ру» проводят онлайн заочный круглый стол на тему: «Жизнь после ковида: что проверить и где пройти реабилитацию»

Отрицательный ПЦР-тест — еще не основание говорить о полном восстановлении после коронавирусной инфекции. Значительное количество выздоровевших пациентов продолжает испытывать ряд проблем со здоровьем, другие беспокоятся, что они могут быть, и хотели бы пройти какую-то диагностику, не переплачивая за бесполезные анализы и исследования. О том, что нужно делать после перенесенного ковида, обсудим на круглом столе «Доктора Питера» и «Фонтанки».

Приглашаем вас обсудить за круглым столом следующие вопросы:

— Какие анализы, исследования стоит сделать после перенесенного ковида? Стоит ли делать КТ и как часто?

— С какими основными последствиями перенесенного ковида сталкиваются люди? Какие органы и системы страдают больше всего?

— Что представляет из себя пост-ковидная реабилитация? Что она должна включать? Есть ли утвержденные протоколы?

— Какие программы для реабилитации предлагают частные клиники? Насколько они востребованы?

К участию приглашаются представители частных клиник, лабораторий и центры реабилитации.

По вопросам участия обращаться:

Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72

egorova@fontanka.ru

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