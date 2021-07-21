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29 июля — круглый стол «Полный чекап. Что, когда и как часто надо проверять в организме»

Интернет-порталы «Доктор Питер» и «Фонтанка.ру» проводят онлайн-заочный круглый стол на тему: «Полный чекап. Что, когда и как часто надо проверять в организме».

Приглашаем вас обсудить за круглым столом следующие вопросы:

  • Как часто нужно проходить диспансеризацию, что в нее обязательно должно входить?
  • С какой периодичностью нужно посещать врачей специалистов? Зависит ли это от специальности? Что они будут проверять и на что смотреть?
  • Какие органы и системы нужно обязательно проверять регулярно, а на что можно обращать внимание только при появлении неприятных симптомов?
  • Онконастороженность врачей — насколько она велика? Как выявить рак на ранней стадии?
  • Как быстро можно проверить весь организм? Какие программы чекапа есть у клиник, которые сократят затраты — временные и финансовые у пациентов?
  • Корпоративный чекап — как компании заботятся о своих сотрудниках. Диспансеризация и профосмотр — необходимость или бонус.

Есть такая популярная поговорка, что нет здоровых людей, а есть недообследованные. Любому человеку хочется знать, что с организмом все в порядке или обнаружить какое-то заболевание на ранней стадии. Но и превращать свою жизнь в непрерывный подход к врачам тоже не хочется. Как часто нужно проходить диспансеризацию, на какие органы и системы нужно обратить больше внимания, и какие признаки должны насторожить человека, чтобы он отправился на дополнительную проверку — обсудим на круглом столе.

В круглом столе могут принять участие как руководители клиник, заведующие отделениями, так и врачи разных специальностей, которые расскажут про чекап в той области медицины, которой они занимаются. К участию также приглашаются представители сайтов-агрегаторов по услуге чекап и hr—менеджеры компаний, которые могут поделиться опытом корпоративного медосмотра.

По вопросам участия обращаться:

Егорова Ирина,
8–951–640–88–72
egorova@fontanka.ru

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