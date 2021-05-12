У берегов Калифорнии хищника, который обычно живёт под толщей воды в 1000 метров, на пляже нашёл местный житель, пишет 12 мая Guardian. С разинутым ртом с острыми черными зубами, длинным отростком со щупальцами, морское существо напоминало нечто из фильма ужасов. Но рыба шириной 18 дюймов (около 46 см), которая каким-то образом выбралась из глубин Тихого океана к берегам Ньюпорт-Бич в прошлую пятницу, вполне реальна — это просто редкая находка.

Глубоководный удильщик, совсем как та страшная зубастая рыбина из мультфильма «В поисках Немо», неожиданно оказалась на суше. Представитель вида тихоокеанской футбольной рыбы (Himantolophus sagamius) был в таком хорошем состоянии, что его решили забрать в музей.

«Я никогда раньше не видел рыбу, которая выглядела бы так», — рассказал изданию Бен Эстес, который называет себя пляжником и заядлым рыбаком. Об увиденном он рассказал смотрителям парка.

«Дело в том, что он был почти в идеальном состоянии. Откуда он взялся из этой глубины?», — удивляется координатор образования в Davey's Locker Sportfishing & Whale Watching Джессика Роум. Такие виды редко поднимают с глубины.



После того, как удильщик был заморожен, чиновники из службы парков штата Калифорния связались с Музеем естественной истории округа Лос-Анджелес в надежде, что он может быть передан в их коллекцию. В коллекции музея есть три других, но ни один из них не находится в таком хорошем состоянии.



Удильщик является одним из самых известных глубоководных существ. Его колючие зубы, хотя и выглядят угрожающе, служат больше для того, чтобы заполучить добычу в ловушку. Своих жертв — рыб, кальмаров, ракообразных, он заманивает с помощью своего фонаря — фосфоресцирующей луковицы, которая светится под водой за счёт светоизлучающих бактерий. Обитает на глубине 610 — 1000 метров.