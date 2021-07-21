В Нижнем Новгороде дворник обнаружил в мусоре элемент переносного ракетного комплекса

Необычную находку сделал нижегородский дворник. На тубус от переносного зенитного ракетного комплекса приехала посмотреть полиция.
Как сообщает РИА Новости 21 июля со ссылкой на региональное управление МВД, утром 10 июля работник ЖКХ при сборе мусора из мусорного бака нашёл металлический предмет. Обеспокоенный дворник обратился в экстренные службы. Подозрительную вещь забрали специалисты и отправили на экспертизу. Как оказалось, предмет не взрывоопасен — это был не сам снаряд, а тубус от ПЗРК 9П39 «Игла», опасности для окружающих он не представлял.
Правоохранительные органы в связи с находкой выясняют, как элемент вооружения попал на мусорку в городском дворе.