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В Нижнем Новгороде дворник обнаружил в мусоре элемент переносного ракетного комплекса

Необычную находку сделал нижегородский дворник. На тубус от переносного зенитного ракетного комплекса приехала посмотреть полиция.

Как сообщает РИА Новости 21 июля со ссылкой на региональное управление МВД, утром 10 июля работник ЖКХ при сборе мусора из мусорного бака нашёл металлический предмет. Обеспокоенный дворник обратился в экстренные службы. Подозрительную вещь забрали специалисты и отправили на экспертизу. Как оказалось, предмет не взрывоопасен — это был не сам снаряд, а тубус от ПЗРК 9П39 «Игла», опасности для окружающих он не представлял.

Правоохранительные органы в связи с находкой выясняют, как элемент вооружения попал на мусорку в городском дворе.

ПЗРК «Игла-С» предназначен для поражения всех типов самолетов и вертолетов, а также малоразмерных воздушных целей типа крылатых ракет в любое время суток при их визуальной видимости на встречных и догонных курсах.

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Комментарии (3)

Brevnault
- А теперь медали за дворницкую службу дают?
- Дают. Могу тебе выхлопотать.

Дворник с уважением посмотрел на Бендера.
- Мне без медали нельзя. У меня служба такая.
AlBerkut
Кто-то лоханулся.
Стреляный/учебный тубус ни оружием, ни основной его частью не является, абсолютно свободен в обороте, а на том же авито такие вещи денег стоят...
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