FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +9
74.14р89.51р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Вестибюль «Девяткино» открыли после изучения будильника в виде бомбы. Сувенир проверял ОМОН

Вестибюль «Девяткино» в Петербурге закрывали из-за часов с проводами

Стала известна причина закрытия одного из вестибюлей станции «Девяткино» в Петербурге 9 мая. На пункте досмотра в Петербурге у пассажира нашли «взрывчатку».

При пропуске через рентген-аппарат в сумке высветилось нечто, похожее на связку шашек динамита с торчащими проводами. По данным «Фонтанки», на место был вызван ОМОН. Группа разминирования увидела игрушку, с которой имеет дело не в первый раз. В сумке оказался будильник в виде взрывчатки. В крупных сетевых магазинах его можно купить в пределах 2 тысяч рублей. Выглядит макет серьёзно и устрашающе, на деле же абсолютно безобиден.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний