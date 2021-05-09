Стала известна причина закрытия одного из вестибюлей станции «Девяткино» в Петербурге 9 мая. На пункте досмотра в Петербурге у пассажира нашли «взрывчатку».



При пропуске через рентген-аппарат в сумке высветилось нечто, похожее на связку шашек динамита с торчащими проводами. По данным «Фонтанки», на место был вызван ОМОН. Группа разминирования увидела игрушку, с которой имеет дело не в первый раз. В сумке оказался будильник в виде взрывчатки. В крупных сетевых магазинах его можно купить в пределах 2 тысяч рублей. Выглядит макет серьёзно и устрашающе, на деле же абсолютно безобиден.