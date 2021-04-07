Крах Международного банка Санкт-Петербург получил второе уголовное дело. Теперь ищут мошенничество

Информация о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества появилась в письме из Главного следственного управления ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти к адвокатам юрфирмы «Мейер, Яковлев и партнеры», которые представляют интересы вкладчиков МБСПб. Как следует из документа, уголовное дело по факту хищения денег из банка было возбуждено 23 марта.



Это уже второе уголовное дело, связанное с крахом МБСПб. Первое появилось еще в декабре 2019 года. Его возбудило другое ведомство — Следственный комитет по Северо-Западу и по другой статье — 172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации). Однако первый обвиняемый в деле появился больше года спустя — заочное обвинение было предъявлено экс-главе и основному владельцу МБСПб Сергею Бажанову.

