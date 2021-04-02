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В Музее стрит-арта покажут убежища от реальности — с баней и киберведьмами

Выставку «Убежище: welcome to the paradise» музей посвятил разным способам спрятаться от реальности, для чего кураторы предложили художникам создать свои «убежища». Условно — это выставка смыслов и форм, в которые художники прячутся, как улитка в раковину. Это, с одной стороны, фантазийная материя, с другой — довольно личная и интимная: честно сделанные, такие инсталляции могут неслабо впечатлить.

Семен Мотолянец, «Одеяло»
Семен Мотолянец, «Одеяло»Фото: предоставлено Музеем стрит-арта
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Экспозиция займёт три этажа в бывшей котельной и будет построена по принципу видеоигры. Каждый этаж-уровень — срез смыслов. Occulta Dungeona, «Люди и духи», «Медиум становится убежищем». Художники — Алёна Петит, Лада Николавна, Анастасия Wuse, Анастасия Тайлакова, Семён Молотоянец, Маша Данцис. Многие из них впервые покажут свои работы в музее. Из занятных экспонатов обещают алтарь киберведьмы Анастасии Wuse и «Ведьмин Шелтер» Алёны Петит и Лады Николавны.

Алиса Гвоздева
Алиса ГвоздеваФото: предоставлено Музеем стрит-арта
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На открытии 3 апреля (с 18 часов) обещают «иммерсивное шоу для одного зрителя в бане на колёсах» — если хотите принять участие, не забудьте купальник/плавки.

Выставка «Убежище: welcome to the paradise» доступна в Музее стрит-арта по субботам и воскресеньям с 12 до 20 часов с 4 апреля по 23 мая 2021. Открытие состоится 3 апреля с 18 до 23 часов.

16+

Анастасия Семенович

Семен Мотолянец, «Одеяло»
Семен Мотолянец, «Одеяло»Фото: предоставлено Музеем стрит-арта
Алиса Гвоздева
Алиса ГвоздеваФото: предоставлено Музеем стрит-арта

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