Начинаются весенние школьные каникулы, и в этом году мало у кого из школьников возникнут сложности с досугом: Петербургу даже обещают тепло. «Фонтанка» предлагает альтернативный и самый безопасный по нынешним временам вариант времяпрепровождения — с увлекательными книгами, которые удержат внимание даже не самых отъявленных книгочеев.

Узнать, как возникла Вселенная

Ян Паул Схюттен. «Тайна ничто и бесконечно много глупостей». 0+

М.: Белая ворона / Альбус корвус, 2021. — 168 с. — Перевод Нины Федоровой

Фото: скриншот с сайта albuscorvus.ru Поделиться Поделиться







Нидерландский популяризатор науки Ян Паул Схюттен предлагает отправиться далеко-далеко — на 14 миллиардов лет вспять, чтобы узнать, как возникла Вселенная. Попутно он рассказывает не только о пустоте, но и о черных дырах, бозоне Хиггса, антителах и многом другом, в чем стоило бы разобраться и взрослым. Текст сопровождается иллюстрациями художницы Флоор Ридер, работавшей вместе со Схюттеном над двумя его предыдущими книгами — «Загадкой жизни», посвященной зарождению живых существ, и «Чудо — ты и триллионы твоих жильцов» о возникновении человека. За вторую книгу их наградили престижными премиями «Золотой грифель» и «Золотой карандаш».

Пройтись по местам со страниц любимых книг

Крис Оливер, Хулио Фуэнтес. «Нереальный атлас. Путеводитель по литературным местам». 12+

М.: Манн, Иванов и Фербер, 2020. — 128 с. — Перевод Елены Денисовой

Фото: скриншот с сайта mann-ivanov-ferber.ru Поделиться Поделиться







Писательница Крис Оливер и иллюстратор Хулио Фуэнтес станут для школьников проводниками по мирам из художественных книг. Авторы описывают как вымышленные, так и вполне реальные места — от Изумрудного города из страны Оз до Страны чудес из «Алисы», от Нетландии из «Питера Пэна» до Панема из «Голодных игр», от Лондона до Сассекса, от Флориды до Небраски. Все локации сопровождаются подробными рисованными картами и литературными комментариями, при этом авторы старательно избегают спойлеров и стремятся не только развлечь, но и сообщить что-то новое о тексте, о том, как он устроен, о процессе его создания. Российских читателей ждёт сюрприз — специально для них Оливер и Фуэнтес написали главу про «Обитаемый остров» братьев Стругацких с уникальными иллюстрациями.



Проехаться на воображаемом поезде по самой интересной эпохе

Ксения Ремезова, Олеся Гонсеровская. «Мчится поезд "Авангард"». 12+

СПб.: Арка, 2020. — 60 с.

Историк искусства и педагог Ксения Ремезова и художница Олеся Гонсеровская окунулись в атмосферу начала XX века: изучили дневники и воспоминания очевидцев, манифесты и создали стремительную историю, основанную на реальных событиях, — историю авангардного движения. Книга «говорит» голосами Казимира Малевича, Натальи Гончаровой, Михаила Ларионова, Василия Кандинского, Владимира Татлина, Эля Лисицкого, Владимира Маяковского и Александра Родченко. Поезд «Авангард» останавливается на станциях Кубофутуризм, Абстракция, суть этих явлений искусства объясняют современники и художественные критики, а поезд мчится все дальше, только набирая ход.

Посетить первый женский университет

Анна Русинова, Дмитрий Гусев. «Бестужевки: первый женский университет». 12+

М.: Самокат, 2021. — 96 с.

Фото: предоставлено издательством Фото: предоставлено издательством Поделиться Поделиться







Популяризаторы истории Санкт-Петербургских высших женских курсов, просуществовавших с 1878 по 1918 год, петербуржцы Анна Русинова и Дмитрий Гусев собрали самые важные факты и ярких представительниц под одной обложкой — вполне серьезного комикса. Каждую главу предваряет небольшое текстовое вступление, которое поможет сориентироваться в предпосылках появления «бестужевок»: курсах-предшественниках, запретительных законах и других. За 40 лет существования Бестужевские курсы посетили более семи тысяч женщин — а знаем мы об этой институции не так много.



Узнать о жизни людей на оккупированных войсками Третьего рейха территориях

Ольга Громова. «Вальхен». 12+

М.: Самокат, 2021. — 424 с.

Фото: предоставлено издательством Поделиться Поделиться







Писательница Ольга Громова, прославившаяся благодаря книге «Сахарный ребенок» о репрессиях в СССР, взялась за еще одну, не менее важную историческую тему — о «работниках с Востока», остарбайтерах. Крым, 1941 год, начинается война, и жизнь тринадцатилетней Вали меняется до неузнаваемости. После того как полуостров оккупировали фашисты, она попадает под облаву, и ее увозят в Германию в качестве дешевой рабочей силы. Ольге Громовой удалось написать по-настоящему увлекательный текст о не самых простых и часто замалчиваемых событиях. В книге не очень много говорится о великой победе, зато достаточно — о судьбе девушки-подростка, попавшей в плен, а потом объявленной едва ли не изменницей родины. Вале-Вальхен в очень короткий срок пришлось узнать, как далеко может зайти человеческая жестокость — но и доброта тоже.

Раскрыть кражу картин и пожить в доме с башенкой



Тамара Михеева. «Тайник в доме художника». 6+

М.: Пять четвертей, 2020. — 208 с.

Фото: скриншот с сайта www.labirint.ru Поделиться Поделиться







Финалист премии имени Крапивина и лауреат премии имени Михалкова, писательница Тамара Михеева отправляет героев своей книги на дачу к бабушке в поселок «Наука и искусство». Она вольный скульптор и трудится над декорациями для кукольного театра, а живет в доме с башенками, почти что филиале музея: раньше дом принадлежал художнику, бабушкиному учителю. Здесь есть комната без углов и много картин. Но однажды в дачный поселок приезжают загадочные незнакомцы, после чего из дома кое-что пропадает. Тогда пятеро ребят и пёс Джетро начинают настоящее расследование. Помимо сюжета, читатели хвалят желто-черные иллюстрации и особенно форзац книги, оформленный в виде карты по мотивам книги.

Выбрать себе магический чаронит и прокатиться на драгончей

Юлия Иванова. «Тайны Чароводья. Невидимый остров». 12+

М.: Абрикобукс, 2021. — 368 с.

Фото: скриншот с сайта www.apricotbooks.ru Поделиться Поделиться







Четвертая книга цикла «Тайны Чароводья» писательницы Юлии Ивановой вновь погружает читателей в удивительный мир этой выдуманной страны — или побуждает с ним познакомиться. В Чароводье правят колдуньи-чары, отличительным знаком которых становятся чарониты — магические камни. Главные героини цикла «Тайны Чароводья» — девочки Эльда и Шани, сильнейшие волшебницы в истории страны, которым приходится бросить вызов миру взрослых. Они жертвуют собой, своими силами и любовью, распутывают интриги, их предают все, даже родители, — но маленькие волшебницы держатся друг за друга и своих друзей, сопереживая не только колдуньям, но и людям без волшебных камней, а также магическим животным. Например, мальчики в этом мире ездят на драгончих — полусобаках-полудраконах, настоящих женоненавистницах.



Ограбить Тауэр с бабулей-бандюгой

Дэвид Уолльямс. «Бабуля-бандюга». 12+

М.: Эксмо, 2020. — 256 с. — Перевод Марии Виноградовой

Фото: предоставлено издательством Поделиться Поделиться







Британский писатель Дэвид Уолльямс — автор более десятка «хулиганских» книг для детей, но в них он ловко вплетает шутки, над которыми будут ухахатываться и взрослые. В «Бабуле-бандюге» мальчика Бена на каждые выходные «сдают» скучной бабушке, любительнице «скрэббла» и капусты, чтобы родители могли вдоволь насмотреться танцевальных шоу. Но однажды выясняется, что старушка не так проста, как кажется, а в коробке у нее хранятся украденные со всей Британии бриллианты. Тогда внук и бабушка решают наделать шума — и подбираются вплотную к английской королеве.

Сходить к лучшему на свете школьному психологу

Луис Сашар. «Мальчик с последней парты». 12+

СПб.: Качели, 2020. — 224 с. — Перевод Веры Полищук

Фото: предоставлено издательством Фото: предоставлено издательством Поделиться Поделиться







Американец Луис Сашар может быть известен российским читателям благодаря фильму 2003 года «Клад» с Сигурни Уивер, снятому по его роману «Ямы» о странном детском трудовом лагере. Книга «Мальчик с соседней парты» намного проще для восприятия — дело здесь происходит в обычной школе, главный герой — мальчишка-изгой. Его жизнь меняется в тот момент, когда в класс приходит новенький, а в школу — молодая психолог. Пронизанный понятными, но красивыми символическими линиями, роман говорит о детской дружбе, любви и боязни одиночества. Кстати, в оригинале книга называется «Мальчик в женском туалете», но отечественные издатели выбирают более нейтральные названия: в первом переводе текст озаглавили «Я ненавижу монстров».



Елена Васильева, специально для «Фонтанки.ру»