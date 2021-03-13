FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +2
73.51р87.80р
Что запрещено до 28 мартаПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
27
Печать

«Небольшие перебои». Беглов прокомментировал нехватку вакцины «Спутник V» в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов в очередной раз призвал петербуржцев активнее участвовать в вакцинации от COVID-19. Как сообщает корреспондент «Фонтанки», 13 марта в общении с журналистами он назвал нехватку вакцины «небольшими перебоями».

«Могут быть небольшие перебои в некоторых прививочных пунктах. Но есть другие пункты, где вакцина есть. В ближайшее время к нам должна поступить ещё одна крупная партия», — пообещал он.

По словам губернатора, на данный момент в городе привились 305 тысяч человек, из них 195 тысяч полностью завершили курс прививок.

«Надо усиливать вакцинацию. Мы хотим жить нормально, без всяких ограничений», — добавил глава города.

Он также отметил, что тем, кто уедет летом на дачи, привиться лучше сейчас: хоть в пригороды и планируется летом отправлять выездные бригады вакцинации, более качественную помощь петербуржцам смогут оказать именно в городе.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что в Петербурге растет дефицит вакцины от коронавируса. С нехваткой первой дозы вакцины столкнулись в том числе Петроградский, Василеостровский и Адмиралтейский районы. Граждан извещают об отмене вакцинации и предлагают перезаписаться в любой другой пункт, где вакцина имеется в наличии.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (27)

Piter Russo
Беглов - договаривайся с Вектором и везите ЭпиВакКорона в город. 1000 доз привезли - это мало, на день вакцинации не хватило.
ssr
Сегодня прививались 2-й раз. 1-й действительно пока нет.
rastaman
Спасибо российским властям за извечное раздробайство!
Хоть народ сбережем от фуфломицина.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний