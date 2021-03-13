«Небольшие перебои». Беглов прокомментировал нехватку вакцины «Спутник V» в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов в очередной раз призвал петербуржцев активнее участвовать в вакцинации от COVID-19. Как сообщает корреспондент «Фонтанки», 13 марта в общении с журналистами он назвал нехватку вакцины «небольшими перебоями».



«Могут быть небольшие перебои в некоторых прививочных пунктах. Но есть другие пункты, где вакцина есть. В ближайшее время к нам должна поступить ещё одна крупная партия», — пообещал он.

По словам губернатора, на данный момент в городе привились 305 тысяч человек, из них 195 тысяч полностью завершили курс прививок.