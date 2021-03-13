«Небольшие перебои». Беглов прокомментировал нехватку вакцины «Спутник V» в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов в очередной раз призвал петербуржцев активнее участвовать в вакцинации от COVID-19. Как сообщает корреспондент «Фонтанки», 13 марта в общении с журналистами он назвал нехватку вакцины «небольшими перебоями».
«Могут быть небольшие перебои в некоторых прививочных пунктах. Но есть другие пункты, где вакцина есть. В ближайшее время к нам должна поступить ещё одна крупная партия», — пообещал он.
По словам губернатора, на данный момент в городе привились 305 тысяч человек, из них 195 тысяч полностью завершили курс прививок.
«Надо усиливать вакцинацию. Мы хотим жить нормально, без всяких ограничений», — добавил глава города.
Он также отметил, что тем, кто уедет летом на дачи, привиться лучше сейчас: хоть в пригороды и планируется летом отправлять выездные бригады вакцинации, более качественную помощь петербуржцам смогут оказать именно в городе.
Ранее «Фонтанка» сообщала, что в Петербурге растет дефицит вакцины от коронавируса. С нехваткой первой дозы вакцины столкнулись в том числе Петроградский, Василеостровский и Адмиралтейский районы. Граждан извещают об отмене вакцинации и предлагают перезаписаться в любой другой пункт, где вакцина имеется в наличии.