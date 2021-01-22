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25 февраля — онлайн-дискуссия «Уголовно-правовая защита бизнеса»

Городской портал «Фонтанка.ру» приглашает адвокатов и юристов, специализирующихся на уголовно-правовой защите бизнеса, а также судей, представителей правоохранительных и надзорных органов и органов государственной власти на VII правовую онлайн-дискуссию «White Collar Crime 2020» посвященную вопросам защиты бизнеса от уголовно-правовых рисков. Эксперты обсудят последние тенденции в сфере взаимодействия бизнеса с властями и силовиками.

Дата: 25 февраля 2021 года 12:00

Модератор: Павел Горошков, журналист, эксперт петербургского юридического рынка.

Темы к обсуждению:

• Современные уголовно-правовые риски бизнеса.

• Отраслевая специфика бизнес-преступлений.

• Организация эффективной защиты компании от уголовно-правового преследования.

• Организация работы бизнеса в условиях изоляции первого лица.

• Уголовно-правовой комплаенс бизнеса.

• Использование уголовно-правовых инструментов в бизнес-конфликтах.

По вопросам участия обращаться:

Павел Горошков, +7 921–414–14–71, pvgoroshkov@gmail.com

Анастасия Стрижнёва, +7 921–780–49–74 (пн-пт с 10.00 до 18.00), nastya@fontanka.ru

 

План мероприятий

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