Байден выдвинул на пост главы ЦРУ Уильяма Бернса. Он не понаслышке знает РФ и владеет русским

«Свободно владеет арабским и русским языками, у него меньше опыта в том, что, возможно, является самой большой проблемой для следующего директора ЦРУ, — понимании Китая, который представляет собой растущую экономическую, политическую и военную проблему», — характеризует выбор Байдена Washington Post. Издание называет его «профессиональным дипломатом, который служил обеим партиям и завоевал уважение дома и за рубежом», «не шпионом», но «серым кардиналом».

В своей книге «Невидимая сила: как работает американская дипломатия» (The Back Channel: A Memoir of American Diplomacy and the Case for Its Renewal, 2020) Бернс отзывается о президенте России Владимире Путине как об «опытном автократе» и критикует импровизацию Дональда Трампа во время первой их совместной встречи в 2018 году в Финляндии. «Президент, видимо, отказывался понимать, что задача дипломатии — отстаивание реальных интересов США, а не "налаживание отношений" с такими конкурентами, как Путин», — вспоминает он. Одной из главных задач внешней политики Бернс называет «сдерживание российской агрессии».