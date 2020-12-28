Пьяный житель Петергофа пожелал соседям спокойной ночи автоматной очередью

Полиция разбирается с 40-летним жителем Петродворцового района, который в ночь на 28 декабря решил поиграть во взрослые игрушки у себя во дворе.

Как стало известно «Фонтанке», около одиннадцати вечера накануне в полицию поступило сообщение об автоматных очередях у дома 21 по Гостилицкому шоссе в Петергофе. Прибывшие на место патрульные задержали во дворе 40-летнего аборигена навеселе, у которого при себе нашёлся охолощенный автомат Калашникова. Он объяснил, что в воздух палил просто так. С места, помимо охолощенного оружия, изъяли 13 гильз и три магазина.