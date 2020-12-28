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Пьяный житель Петергофа пожелал соседям спокойной ночи автоматной очередью

Полиция разбирается с 40-летним жителем Петродворцового района, который в ночь на 28 декабря решил поиграть во взрослые игрушки у себя во дворе.

Как стало известно «Фонтанке», около одиннадцати вечера накануне в полицию поступило сообщение об автоматных очередях у дома 21 по Гостилицкому шоссе в Петергофе. Прибывшие на место патрульные задержали во дворе 40-летнего аборигена навеселе, у которого при себе нашёлся охолощенный автомат Калашникова. Он объяснил, что в воздух палил просто так. С места, помимо охолощенного оружия, изъяли 13 гильз и три магазина.

Стрелка доставили в отделение, где составили протокол о появлении пьяным в общественных местах, после чего посадили в камеру. Уже в понедельник в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Комментарии (8)

Андрей Попович
Русский пострелял в воздух холостыми сразу на нары , это же вам не боевыми на свадьбе в центре Питера стрелять
Uber_33
Золотая орда- государственное образование прошлого. Монголия-это то что после неё осталось?нет?
261933551
Как узнали? Там уже глухомань, хоть из пушки стреляй.
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