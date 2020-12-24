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На Партизана Германа встреча «Ниссан» и «КИА» закончилась на остановке. Пострадали двое

Авария с участием двух автомобилей произошла в Красносельском районе Петербурга днём 24 декабря. «КИА Рио» вылетела на остановку, людей на которой не было, но без пострадавших не обошлось.

Об аварии на Партизана Германа, 5, «Фонтанке» сообщили в ГУ МЧС по Петербургу. В час дня разъехаться не смогли «Ниссан» и «КИА Рио», в результате столкновения «кореец» оказался на остановке. Людей на ней, по счастью, не было, и автомобиль врезался в столб.

«В автомобиле пострадали два человека, осматриваются скорой на месте ДТП», — уточнили в ведомстве.

© Фонтанка.Ру

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