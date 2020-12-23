Администрация Приморского района узнала, чьи елки «подарили» церкви Святителя Николая. Но пересадку все равно называет «самоуправством»

Хотя публичный запрос «Фонтанки» главе Приморского района Николаю Цеду так и остался без ответа, администрация района раскрыла некоторые детали детектива с участием выкопанных елок в ответ на вопрос петербурженки. О том, почему историю никак не освещает ведомство, Екатерина Кубранова поинтересовалась накануне на официальной странице района в соцсети «ВКонтакте».

Как следует из ответа, в ведомстве выяснили: туи во дворе на улице Шаврова в 2008–2010 годах высаживали не местные жители, а частные лица. Ранее на этой территории располагался автосервис «Максавто», ООО «Альянс НеваТрейд» населило двор деревьями за свой счет — в рамках благоустройства прилегающего к автосервису земельного участка.



В районной администрации обратились в компанию и получили ответ. «Деревья высаживались за счет собственника автосервиса, принципиальных и финансовых возражений против перемещения туй компания не имеет. Высаженные арендатором на городском участке туи являлись неучтенными зелеными насаждениями», — отметили в ведомстве.

«Также нами ведется работа по установке лиц, проводивших пересадку. В случае установки в отношении их будет возбуждено дело об административном правонарушении за самовольное проведение земляных работ», — добавили в администрации Приморского района.

Напомним, десяток пушистых ёлок высотой более 5 метров в конце прошлой недели загадочным образом появились у церкви Святителя Николая на Арцеуловской аллее, к приезду митрополита Варсонофия. За день до этого на глазах у горожан столько же ёлок выкопали в расположенном неподалеку дворе на улице Шаврова. В храме сообщили, что деревья приняли в дар, их высадили по инициативе администрации Приморского района. Однако в ведомстве свое участие в акции отрицали.

