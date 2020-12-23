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Администрация Приморского района узнала, чьи елки «подарили» церкви Святителя Николая. Но пересадку все равно называет «самоуправством»

Хотя публичный запрос «Фонтанки» главе Приморского района Николаю Цеду так и остался без ответа, администрация района раскрыла некоторые детали детектива с участием выкопанных елок в ответ на вопрос петербурженки. О том, почему историю никак не освещает ведомство, Екатерина Кубранова поинтересовалась накануне на официальной странице района в соцсети «ВКонтакте».

Как следует из ответа, в ведомстве выяснили: туи во дворе на улице Шаврова в 2008–2010 годах высаживали не местные жители, а частные лица. Ранее на этой территории располагался автосервис «Максавто», ООО «Альянс НеваТрейд» населило двор деревьями за свой счет — в рамках благоустройства прилегающего к автосервису земельного участка.

В районной администрации обратились в компанию и получили ответ. «Деревья высаживались за счет собственника автосервиса, принципиальных и финансовых возражений против перемещения туй компания не имеет. Высаженные арендатором на городском участке туи являлись неучтенными зелеными насаждениями», — отметили в ведомстве.

«Также нами ведется работа по установке лиц, проводивших пересадку. В случае установки в отношении их будет возбуждено дело об административном правонарушении за самовольное проведение земляных работ», — добавили в администрации Приморского района.

Напомним, десяток пушистых ёлок высотой более 5 метров в конце прошлой недели загадочным образом появились у церкви Святителя Николая на Арцеуловской аллее, к приезду митрополита Варсонофия. За день до этого на глазах у горожан столько же ёлок выкопали в расположенном неподалеку дворе на улице Шаврова. В храме сообщили, что деревья приняли в дар, их высадили по инициативе администрации Приморского района. Однако в ведомстве свое участие в акции отрицали.

Как выяснила «Фонтанка», дефицита подходящих по высоте деревьев на петербургском елочном рынке не наблюдается. Между тем истории с участием срубленных чиновниками частных хвойных происходят по всей России.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

Путин Лутин
Какие вы все... непонятливые! Аллах послал елочки, понятно?
Владислав М
Чиновники прям ужом выворачиваются, чтоб не признавать очевидное. Во-первых, если деревья посадило частное лицо, почему чиновники спрашивают что-то у юрлица? Во-вторых, если частное лицо посадило деревья на муниципальной земле, то оно остаётся его собственностью? Если да, то на каком основании частное лицо использовало гос. имущество в личных целях. Если высаженное частным лицом дерево стало гос. неучтённой собственностью, то получается, что попам отдали краденую гос. собственность. И почему так долго выявляют причастных лиц, номера грузовиков и их владельцев пробить 5 минут?
kоt-obormot
Были елки - стали туи. А в результате что во дворе у попов растет теперь?
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